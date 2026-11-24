Il CONI ricorre a procedure concorsuali per il reclutamento del proprio personale, mentre le Federazioni Sportive Nazionali, generalmente costituite come associazioni di diritto privato, gestiscono i rapporti di lavoro attraverso i rispettivi organi e secondo i contratti applicabili. Ma quali criteri regolano il passaggio di livello, il riconoscimento dell’anzianità, l’attribuzione dei superminimi individuali e dei premi di produzione? E quali strumenti garantiscono che le decisioni siano fondate su professionalità e risultati, evitando arbitrarietà, favoritismi e discriminazioni?

Nel sistema sportivo italiano, la trasparenza non riguarda soltanto l’assegnazione dei contributi pubblici, l’approvazione dei bilanci o la regolarità delle procedure amministrative. Esiste un altro ambito che merita attenzione: la gestione delle carriere e dei trattamenti economici dei dipendenti delle Federazioni Sportive Nazionali.

Chi decide le progressioni professionali? Chi verifica che i requisiti richiesti per un incarico siano effettivamente posseduti? Quale valore viene attribuito all’anzianità di servizio? Come vengono riconosciuti i superminimi individuali? E sulla base di quali parametri un dipendente riceve un premio di produzione mentre un altro, pur svolgendo attività comparabili, ne rimane escluso?

Sono domande che richiedono risposte documentali, non valutazioni fondate su impressioni o supposizioni.

Il tema assume particolare rilievo dopo la pubblicazione, il 23 novembre 2026, dell’articolo di Stefano Iannaccone sul quotidiano Domani, intitolato «Saltati i bandi: De Sanctis ora vuole il Cip uguale al Coni».

La ricostruzione giornalistica riguarda la revoca di quattro procedure di selezione per posizioni lavorative presso il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), inizialmente gestite attraverso Sport e Salute S.p.A., e il dibattito relativo alla possibilità di dotare il Comitato di un proprio organico.

La vicenda riguarda il CIP e non costituisce prova di irregolarità nelle procedure delle Federazioni Sportive Nazionali. Offre tuttavia l’occasione per affrontare una questione di carattere generale: quali garanzie di trasparenza, imparzialità e verificabilità accompagnano le decisioni sul personale nei differenti organismi del sistema sportivo?

Il CONI e i concorsi pubblici: un regime da distinguere da quello federale

Il CONI pubblica sul proprio sito istituzionale bandi e procedure di reclutamento.

Nella sezione dedicata risultano, tra l’altro, un concorso pubblico del 2025, per titoli ed esami, relativo a dodici posizioni non dirigenziali e procedure di mobilità per la copertura di posti vacanti.

La disciplina organizzativa del CONI è stata interessata da modifiche normative che hanno previsto la costituzione di una dotazione organica propria e il ricorso a procedure concorsuali o di mobilità, secondo i presupposti applicabili.

Lo stesso CONI chiarisce che al proprio interno coesistono regimi contrattuali differenti, distinguendo il personale proveniente da Sport e Salute da quello assunto secondo la normativa sul pubblico impiego.

Questo aspetto impedisce di trattare tutte le posizioni lavorative del Comitato come automaticamente soggette alle medesime regole contrattuali.

Per le Federazioni Sportive Nazionali, il quadro è diverso.

L’articolo 15 del D.Lgs. 242/1999, come modificato dal D.Lgs. 15/2004, riconosce alle Federazioni, in via generale, natura associativa con personalità giuridica di diritto privato.

Ne consegue che la gestione ordinaria dei rapporti di lavoro federali non è automaticamente assoggettata alla disciplina dei concorsi pubblici prevista per il reclutamento nelle amministrazioni pubbliche.

Questa autonomia, però, non significa assenza di regole o libertà di attribuire promozioni, incarichi e trattamenti economici in violazione dei contratti o dei divieti di discriminazione.

È proprio sul rapporto tra autonomia gestionale, regole contrattuali e verificabilità delle decisioni che si concentra la questione.

Progressioni di carriera: chi decide il passaggio da un livello all’altro?

All’interno delle Federazioni, i passaggi di livello e gli avanzamenti professionali devono essere esaminati alla luce del contratto collettivo concretamente applicato, degli eventuali accordi aziendali, dei regolamenti interni e delle disposizioni del Codice civile.

L’articolo 2103 del Codice civile assume particolare rilievo per la corrispondenza tra mansioni svolte e inquadramento professionale, comprese le condizioni alle quali l’assegnazione a mansioni superiori produce determinati effetti.

Ma è necessario distinguere due situazioni.

La prima riguarda il diritto del lavoratore all’inquadramento corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, secondo la disciplina applicabile.

La seconda riguarda una progressione professionale discrezionale, eventualmente prevista da procedure interne o contrattuali.

I due istituti non coincidono.

Un passaggio di livello non è necessariamente automatico per effetto della sola anzianità, ma neppure può essere valutato ignorando le mansioni effettivamente assegnate e i diritti stabiliti dalla legge e dal contratto.

Da qui alcune domande fondamentali: chi propone la progressione? Chi la approva? Esiste una valutazione scritta? Sono previsti requisiti minimi? La decisione viene motivata? Sono disponibili procedure di riesame o contestazione?

La presenza di un potere organizzativo del datore di lavoro non elimina il problema della tracciabilità delle decisioni.

Curricula, titoli e competenze professionali: chi verifica i requisiti?

Un ulteriore tema riguarda il conferimento di incarichi di responsabilità e di posizioni apicali.

Quali qualifiche sono richieste per diventare responsabile di un ufficio, coordinatore di un settore o dirigente?

Quali titoli di studio, esperienze lavorative, competenze tecniche e percorsi formativi vengono considerati?

Chi verifica la veridicità dei requisiti dichiarati e la loro pertinenza rispetto alle funzioni da svolgere?

Questi interrogativi assumono particolare importanza quando gli incarichi comportano responsabilità amministrative, economiche, organizzative o gestionali.

Non si sostiene che debba necessariamente essere prevista una procedura concorsuale pubblica per ogni incarico federale.

La verifica da compiere è differente: se esistano criteri professionali definiti, documentati e coerenti con le attribuzioni della posizione.

Per valutare concretamente le procedure occorrerebbe conoscere i regolamenti del personale, le descrizioni delle posizioni, i requisiti richiesti, le procedure di valutazione e gli atti conclusivi, nei limiti della loro accessibilità.

La pubblicazione integrale dei curricula personali non può essere pretesa indiscriminatamente: devono essere rispettati gli obblighi di trasparenza effettivamente applicabili e le norme sulla protezione dei dati personali.

È tuttavia possibile domandare quali criteri generali siano utilizzati e quali strumenti consentano di verificarne l’applicazione.

Anzianità di servizio: esperienza riconosciuta o fattore ignorato?

L’anzianità professionale può assumere rilevanza differente a seconda della disposizione contrattuale e dell’istituto considerato.

Può incidere su scatti economici, requisiti di accesso a determinate posizioni, punteggi nelle selezioni interne o altri trattamenti previsti dagli accordi applicabili.

Non determina però automaticamente, in ogni rapporto di lavoro privato, il diritto a qualsiasi promozione.

La questione da approfondire è se e in quale misura le Federazioni abbiano previsto criteri che valorizzino l’esperienza maturata.

Un dipendente con molti anni di servizio può possedere una conoscenza significativa dell’organizzazione, delle procedure e delle attività istituzionali.

Al tempo stesso, l’anzianità da sola non può sostituire necessariamente la verifica delle competenze richieste per una posizione differente.

Occorre quindi capire se l’esperienza, la professionalità, la formazione e i risultati siano valutati attraverso parametri riconoscibili oppure mediante decisioni difficilmente ricostruibili.

Superminimi individuali: perché vengono riconosciuti e chi ne controlla l’attribuzione?

Il trattamento retributivo di un dipendente può comprendere, oltre agli importi previsti dal contratto collettivo, voci aggiuntive di natura individuale o collettiva.

Tra queste figura il superminimo, che può essere riconosciuto in base ad accordi individuali, disposizioni contrattuali o altre circostanze giuridicamente rilevanti.

Il superminimo non è, in sé, un’anomalia.

Può rispondere all’esigenza di valorizzare una particolare professionalità, compensare responsabilità specifiche o definire un trattamento individuale concordato.

È inoltre necessario distinguere i superminimi assorbibili da quelli non assorbibili, sulla base del titolo che li disciplina e della normativa applicabile.

Proprio perché possono essere previsti trattamenti individuali differenziati, tuttavia, diventa importante comprendere:

Quale organo sia competente ad autorizzarli.

Se esistano criteri generali per la loro attribuzione.

Se vengano considerate competenze, responsabilità e mansioni effettive.

Se la decisione sia formalizzata.

Se siano previste verifiche di coerenza con il bilancio e con gli accordi contrattuali.

Se vengano monitorati eventuali divari retributivi rilevanti ai fini della normativa antidiscriminatoria.

Non ogni differenza retributiva costituisce discriminazione. Ma ogni differenza dovrebbe poter essere ricondotta al proprio fondamento contrattuale e a ragioni lecite, nei casi in cui ne venga richiesta la giustificazione nelle sedi competenti.

Premi di produzione: quali risultati vengono effettivamente premiati?

Il tema dei premi di produzione o di risultato merita un’attenzione altrettanto approfondita.

Tali trattamenti possono essere collegati a obiettivi individuali, risultati collettivi, produttività, qualità del servizio, efficienza amministrativa o altri parametri previsti da contratti e accordi.

Non esiste una disciplina identica applicabile automaticamente a tutte le Federazioni.

Occorre verificare, per ciascuna, il contratto e gli eventuali regolamenti che disciplinano il premio.

La domanda più importante riguarda però la trasparenza dei criteri.

I dipendenti conoscono preventivamente gli obiettivi da raggiungere? I risultati sono misurati con indicatori verificabili? Sono definiti i soggetti incaricati della valutazione? È possibile conoscere le ragioni dell’attribuzione o della mancata attribuzione del premio?

Un sistema di valutazione può legittimamente distinguere prestazioni differenti.

Ma dovrebbe essere possibile individuare la relazione tra criteri applicabili, valutazione effettuata e trattamento riconosciuto.

Questo obiettivo è particolarmente importante quando la componente premiale incide in modo rilevante sulle retribuzioni complessive.

Simpatie personali e discriminazioni: occorre distinguere l’arbitrarietà dalle violazioni accertate

L’autonomia organizzativa del datore di lavoro comprende margini di valutazione.

La loro esistenza non autorizza però trattamenti contrari alla legge, al contratto collettivo o agli obblighi di correttezza e buona fede.

Sul piano giuridico è indispensabile distinguere una decisione discrezionale, una decisione eventualmente arbitraria o contraria agli impegni contrattuali e una discriminazione vietata dalla legge.

Le tre categorie non sono automaticamente equivalenti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiama espressamente il divieto di discriminazione nelle condizioni di lavoro, negli avanzamenti di carriera e nella retribuzione.

Il D.Lgs. 198/2006, Codice delle pari opportunità, disciplina tra l’altro le discriminazioni nella retribuzione e nella progressione professionale.

Ulteriori disposizioni tutelano i lavoratori dalle discriminazioni fondate su altri fattori protetti dall’ordinamento.

Ne consegue che l’attribuzione di una progressione o di un premio a un dipendente e non a un altro non dimostra, da sola, l’esistenza di favoritismo o discriminazione.

Per formulare una valutazione occorrono elementi comparativi, criteri applicabili, decisioni documentate e, nei casi necessari, l’accertamento delle autorità competenti.

La prevenzione delle arbitrarietà dovrebbe cominciare prima delle contestazioni: con procedure conosciute, criteri controllabili e decisioni coerentemente motivate.

Il ruolo del CONI: autonomia federale e controlli sulle risorse pubbliche

A questo punto emerge una questione istituzionale decisiva.

Se le Federazioni gestiscono autonomamente le progressioni di carriera e i trattamenti economici, quale controllo può essere esercitato dall’esterno?

Occorre evitare due affermazioni ugualmente inesatte.

La prima sarebbe sostenere che il CONI abbia automaticamente il potere di autorizzare ogni promozione o superminimo attribuito dalle Federazioni.

La seconda sarebbe affermare che la natura privatistica degli organismi federali escluda qualsiasi verifica sulla loro gestione economico-finanziaria.

Il quadro normativo riconosce autonomia alle Federazioni, ma prevede anche specifiche funzioni istituzionali di controllo.

Lo Statuto del CONI individua, tra le attività federali con valenza pubblicistica nei limiti previsti, l’utilizzazione dei contributi pubblici. La disciplina istituzionale contempla inoltre procedimenti di approvazione dei bilanci federali e specifiche attribuzioni degli organismi competenti.

L’esistenza di controlli sul bilancio non equivale però automaticamente a un controllo di legittimità su ogni singola progressione di carriera.

È quindi opportuno chiarire se le verifiche economico-finanziarie comprendano, e in quale misura, le spese per il personale, i premi, le indennità aggiuntive e i trattamenti individuali.

La domanda non è se ogni decisione retributiva debba essere sottoposta a un’autorizzazione esterna.

È se esistano procedure interne di controllo e strumenti di revisione economico-finanziaria capaci di verificare il corretto impiego delle risorse e il rispetto delle regole applicabili.

I risultati dell’inchiesta Agenparl sui controlli del personale

La questione delle carriere e dei trattamenti economici si inserisce nel percorso documentale già avviato da Agenparl.

Il 9 novembre 2026 il CONI ha comunicato di non voler dare seguito a quattro istanze di accesso civico generalizzato, tra cui quelle sui controlli relativi ai lavoratori federali, sulle mansioni, sugli inquadramenti e sulle spese per personale e dirigenti.

La decisione è stata contestata mediante una formale istanza di riesame presentata l’11 novembre.

Successivamente, il Dipartimento per lo Sport ha dichiarato di non esercitare la specifica vigilanza richiesta in materia di personale federale, individuando altri possibili interlocutori secondo le rispettive attribuzioni.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con comunicazione del 20 novembre, ha individuato tre procedimenti ispettivi nell’ambito della ricognizione svolta, ma ha precisato che nessuno degli accertamenti descritti riguardava le verifiche richieste su mansioni, inquadramenti, orari, organizzazione del lavoro e formazione obbligatoria.

Ha inoltre chiarito che le statistiche nazionali disponibili per sezione ATECO non permettono di isolare i controlli effettuati presso le singole Federazioni Sportive Nazionali.

Il dato non significa che in Italia siano stati effettuati soltanto tre controlli sulle Federazioni.

Significa che la ricognizione della Direzione centrale ha individuato tre procedimenti con le caratteristiche indicate nella risposta e che i prospetti statistici trasmessi non consentono un censimento federale completo.

L’ASL Roma 1 ha dichiarato, dopo una ricerca nei propri archivi, che dal 2021 non risultano attività di controllo e vigilanza del proprio servizio SPreSAL nelle sedi federali situate nel territorio di competenza.

Anche questa circostanza non dimostra l’assenza di controlli in altri territori o da parte di altre autorità.

Nel loro insieme, tuttavia, i riscontri evidenziano la difficoltà di ricostruire un quadro complessivo e documentato delle verifiche relative al personale federale.

Le domande alle Federazioni: criteri, delibere e sistemi di valutazione

Agenparl ritiene che il successivo approfondimento documentale debba concentrarsi su quesiti puntuali, da rivolgere alle singole Federazioni e agli organismi competenti secondo il quadro normativo applicabile.

In particolare, appare necessario chiarire:

Contratti applicati: quali CCNL e accordi integrativi disciplinano il personale di ciascuna Federazione? Progressioni professionali: chi propone e chi approva i passaggi di livello? Criteri di carriera: esistono procedure scritte, requisiti professionali e modalità di valutazione conoscibili dai lavoratori? Titoli e curricula: come vengono verificati i requisiti necessari al conferimento degli incarichi apicali? Anzianità: quale peso viene attribuito all’esperienza maturata e quali effetti economici sono previsti dai contratti? Mansioni effettive: chi controlla la corrispondenza tra attività svolte e inquadramento? Superminimi: quali organi autorizzano i trattamenti aggiuntivi individuali e sulla base di quali criteri? Premi di produzione: quali obiettivi e indicatori determinano l’attribuzione dei compensi variabili? Garanzie di imparzialità: esistono procedure per prevenire conflitti di interesse e decisioni arbitrarie? Controlli interni: quale ruolo svolgono le funzioni del personale, gli organi direttivi e gli organi di revisione? Tutela dei dipendenti: quali strumenti consentono di segnalare disparità di trattamento o di contestare valutazioni ritenute errate? Tracciabilità delle spese: come vengono contabilizzate le progressioni economiche, le indennità e le componenti premiali?

La richiesta di chiarimenti generali non deve essere confusa con la pretesa di divulgare informazioni riservate sui singoli dipendenti.

La verifica può riguardare criteri, regolamenti, delibere, dati aggregati già esistenti e documenti ostensibili, nel rispetto delle norme applicabili sulla trasparenza e sulla protezione dei dati personali.

Un appello al CONI, a Sport e Salute e alle autorità competenti

La vicenda merita un chiarimento istituzionale.

Al CONI si chiede di precisare quali attribuzioni siano previste in materia di controllo della gestione economico-finanziaria federale e se le verifiche comprendano specifiche categorie di spesa per il personale.

A Sport e Salute S.p.A. si chiede di chiarire, per quanto di propria competenza, quale documentazione riceva sull’utilizzo delle risorse pubbliche destinate alle Federazioni e quali eventuali procedure di verifica siano applicabili alle spese del personale.

Alle Federazioni Sportive Nazionali si chiede di rendere comprensibili ai lavoratori i criteri che governano inquadramenti, avanzamenti, conferimento degli incarichi, superminimi e premi di risultato.

Al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro si chiede di valutare, nel rispetto delle rispettive attribuzioni, l’opportunità di approfondimenti sui meccanismi di tutela contro le discriminazioni e sulla corretta applicazione delle norme relative alle mansioni e ai trattamenti contrattuali.

Agli organismi sindacali e di rappresentanza dei lavoratori si rivolge l’invito a contribuire alla conoscenza delle regole applicabili, segnalando eventuali criticità attraverso le procedure previste dalla legge.

Queste richieste non costituiscono denunce di irregolarità accertate.

Sono finalizzate a comprendere quali garanzie siano effettivamente predisposte e documentabili.

La trasparenza non si ferma all’ingresso nell’organizzazione

La distinzione tra concorso pubblico e rapporto di lavoro privato è giuridicamente importante.

Ma non esaurisce il problema.

Un organismo può adottare procedure di reclutamento formalmente trasparenti e, successivamente, attribuire progressioni e trattamenti economici secondo regole differenti.

In altri casi, l’organizzazione può essere assoggettata alla disciplina privatistica e adottare comunque procedure interne particolarmente rigorose e verificabili.

Non è quindi sufficiente chiedere come si entra in un’organizzazione.

Occorre anche comprendere come si cresce professionalmente, quali responsabilità vengono riconosciute, come vengono valutati i risultati e quali condizioni determinano le differenze retributive.

Il principio non è quello di attribuire automaticamente lo stesso trattamento a tutti i dipendenti.

Competenze, responsabilità, mansioni, prestazioni e titoli contrattuali possono giustificare differenze legittime.

Il problema nasce quando non è possibile comprendere quali parametri siano applicati o verificare che le decisioni rispettino la normativa e gli accordi.

Il merito non può essere semplicemente dichiarato: deve potersi riconoscere nei criteri di valutazione.

E la prevenzione delle discriminazioni non dovrebbe essere affidata esclusivamente alla possibilità di intervenire dopo una controversia.

Dovrebbe trovare spazio anche nella progettazione delle procedure interne.

L’interesse pubblico: responsabilità, merito e tutela della dignità professionale

L’inchiesta Agenparl non sostiene che nelle Federazioni Sportive Nazionali siano state accertate promozioni illegittime, superminimi arbitrari o premi concessi per simpatie personali.

La documentazione finora esaminata non consente simili conclusioni generalizzate.

Esiste però una domanda che merita una risposta istituzionale: quali strumenti assicurano che le decisioni sulle carriere e sui trattamenti economici siano coerenti con le mansioni, i contratti, le competenze e gli eventuali obiettivi di risultato?

La natura privatistica di un organismo non elimina la tutela dei lavoratori.

L’utilizzo di risorse pubbliche, d’altra parte, impone di esaminare con rigore gli obblighi di rendicontazione e controllo effettivamente previsti, senza inventare competenze che la legge non attribuisce.

È in questo equilibrio che deve collocarsi il dibattito.

Non si tratta di contestare l’autonomia delle Federazioni, ma di chiedere come tale autonomia venga esercitata nel rispetto dei diritti contrattuali, della legalità e delle garanzie contro le discriminazioni.

Perché il valore di un sistema sportivo non si misura soltanto nei risultati degli atleti e nella capacità di organizzare le competizioni. Si misura anche nella qualità delle relazioni di lavoro, nella riconoscibilità dei criteri professionali e nel rispetto della dignità delle persone che ogni giorno ne assicurano il funzionamento.

La trasparenza delle carriere, dei superminimi e dei premi non deve trasformarsi in esposizione indiscriminata dei dati personali.

Deve diventare, piuttosto, la possibilità di conoscere e verificare le regole che presiedono alle decisioni.

È su questo terreno che Agenparl ritiene necessario proseguire l’inchiesta.

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Fonti normative e istituzionali