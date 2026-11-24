(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - “Denunciamo quanto avvenuto ieri in commissione cultura, dove si discuteva il decreto scuola. La maggioranza ha fatto ostruzionismo a se stessa, piegando il Parlamento ai propri interessi. Si stanno sgretolando e non trovano accordo su nulla, tanto che FdI ha presentato emendamenti che ieri hanno discusso, salvo ricevere il diniego del governo con l’invito al ritiro. Eppure FdI ha continuato a perorare la causa dei propri emendamenti, accettando l’invito al ritiro solo per impedire alle opposizioni di votarli. Una messa in ridicolo di ciascun membro della commissione. Il tutto perché Forza Italia voleva abrogare la norma di FdI sui libri digitali. Anche loro hanno contribuito ad allungare il brodo per arrivare alla scadenza dell’orario previsto e arrivare in aula senza nemmeno un voto. la gestione della commissione ancora una volta non ha brillato per democraticità. Ci troviamo a difendere il nostro diritto di parola. Tutto questo mortifica il nostro lavoro ma soprattutto la rappresentanza popolare che questo Parlamento dovrebbe svolgere”.
Così la deputata M5S Anna Laura Orrico intervenendo in aula.