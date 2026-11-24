(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - “La carenza di personale nei tribunali richiede risposte concrete e un cambio di passo. Per questo condividiamo pienamente la proposta del sottosegretario Ostellari di introdurre concorsi distrettuali su base regionale. I numeri dimostrano che il modello attuale presenta evidenti criticità: dei 2.600 posti messi a concorso per assistenti giudiziari, 536 risultano ancora vacanti, tutti nel Nord Italia. Occorre quindi superare un sistema che non riesce a rispondere alle reali esigenze dei territori. Reclutare il personale su base regionale significa garantire organici più stabili, ridurre rinunce e trasferimenti e valorizzare le professionalità attraverso la formazione e la continuità del servizio. Il federalismo della giustizia va proprio in questa direzione. È una proposta concreta e di buonsenso, sulla quale auspichiamo un confronto costruttivo con tutte le forze politiche”.
Così la deputata Lega Ingrid Bisa, capogruppo in commissione Giustizia.