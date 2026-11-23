(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - mezzanotte di domenica 22
Scritto da Redazione, domenica 22 novembre 2026 alle 15:03
Oggi, domenica 22 novembre, dal pomeriggio alle 15 fino alle 23.59 è
confermata l'allerta per le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno,
Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Confermata l'allerta
arancione emessa ieri per il rischio idrogeologio e idraulico del reticolo
minore e l'allerta arancione per il rischio di mareggiate e vento. I
fenomeni si attenueranno gradualmente a partire dalla mezzanotte di oggi,
domenica 22 novembre.
La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso
un'allerta di colore arancio, valida fino alle 23.59 di domenica 22
novembre, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dovuto
a piogge su Serchio-Garfagnana, Versilia, Lunigiana.
Confermata allerta arancione dalle 15 fino alle 23.59 di domenica 22 anche
per raffiche di vento, in rinforzo su costa centrale e Arcipelago, Alto
Mugello, sul crinale appenninico orientale e sulle zone di pianura. Allerta
arancione per mareggiate dalle 18 alle 23.59 di domenica 22 novembre su
costa Arno, costa Etruria e isole.
L'allerta per vento e mare agitato torna gialla dalla mezzanotte di
domenica 22 novembre e fino alle 12 di lunedì 23 novembre. Le zone in
allerta gialla per vento, già ieri in allerta gialla dalle 15 alle 23.59
di oggi, sono confermate ma non prolungate fino alle 12 di domani 23
novembre, come invece le zone costiere.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del
rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della
Regione Toscana, accessibile all'indirizzo