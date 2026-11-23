(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - "Boccia e Scotto hanno un problema con i numeri, ma soprattutto con la verità. Confondono deliberatamente la pressione fiscale con l'aumento delle tasse, sperando che gli italiani non se ne accorgano. La pressione fiscale, notoriamente, è infatti determinata dal rapporto Deficit/Pil. Al numeratore ci sono le entrate fiscali e contributive, più le decine di miliardi di recupero dall'evasione fiscale". Lo dichiara il deputato e responsabile economico di Forza Italia, Maurizio Casasco. "Se un milione e 200mila persone in più lavorano e versano contributi, le entrate dello Stato aumentano. Inoltre, il governo ha ridotto e accorpato le aliquote Irpef per circa 5 miliardi l'anno e portato l'aliquota al 33 per cento fino a 55mila euro di reddito per un valore di 3 miliardi e mezzo l'anno, tagliato in modo strutturale il cuneo fiscale per 13 miliardi l'anno e alleggerito il carico su milioni di famiglie e piccole e medie imprese complessivamente per un centinaio di miliardi di euro in 4 anni, senza dimenticare la detassazione degli incrementi contrattuali al 5 per cento e quella degli straordinari al 15 per cento. Ricordo anche il welfare aziendale all'1 per cento fino a 5mila euro. Ma a preoccupare il Pd non sono le tasse che gli italiani pagano: sono quelle che ancora non riesce a imporre. Ecco perché Schlein è corsa a Parigi ad arruolarsi nell'internazionale delle tasse. Una nuova alleanza che dietro la promessa di colpire i super-ricchi nasconde la solita ricetta della sinistra: tassare sempre di più, per spendere e spandere sempre di più. Quando finiscono gli argomenti, Boccia e Scotto ricorrono alle battute. Ma le battute non cancellano i risultati del governo, né il riflesso condizionato di una sinistra-sinistra sempre più statalista".
Trending
- Milano. De Corato (FdI): Majorino vorrebbe trasformare la città in un campo profughi
- FISCO, VIGNALI (FI): SCHLEIN IMPARI DA ERRORI PD IN EMILIA-ROMAGNA DOVE HANNO ALZATO TUTTE LE TASSE
- Weekly Briefing: $17 Billion in Deals From Asia, Gas Prices Keep Falling
- FISCO, NEVI (FI): “A BOCCIA E SCOTTO NON PIACCIONO PIÙ LAVORO E MENO EVASIONE. VOGLIONO L’INTERNAZIONALE DELLE TASSE
- FISCO, CASASCO (FI): “BOCCIA E SCOTTO MISTIFICANO I NUMERI E DIFENDONO L’INTERNAZIONALE DELLE TASSE
- Comunicato Stampa 2065/2026 Il cordoglio del presidente Stefani per la scomparsa di Antonio Stefani: “Una voce originale, custode dell’identità veneta
- *PUNTO STAMPA DOMANI ORE 12 CON IL MINISTRO DELLO SPORT ABODI SULLE PROSPETTIVE DEL PATRIMONIO OLIMPICO*- GRATTACIELO PIEMONTE- 40MO PIANO
- MILANO, CONTROLLI ANTI-MARANZA AREA METROPOLITANA, DE CORATO(FDI): «FONDAMENTALE IMPEDIRE INGRESSO IN CITTA’ A GIOVANI DELINQUENTI»
- Condono, Bonelli (AVS): «Il silenzio-assenso della Lega è il più grande condono della storia della Repubblica. È voto di scambio»
- FISCO, CATTANEO: “SCHLEIN SI ARRUOLA NELL’INTERNAZIONALE DELLE TASSE, TAJANI DIFENDE FAMIGLIE E IMPRESE
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu