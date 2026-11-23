(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - «A sinistra non hanno un leader, né un programma. Ma hanno un'ossessione: mettere nuove tasse e aumentare quelle che già ci sono. Vogliono alzarle per scelta ideologica, ne vanno fieri. Con loro politiche, Paese in ginocchio».
Così Pietro Vignali, capogruppo in Assemblea Legislativa e segretario regionale di Forza Italia in Emilia-Romagna e membro della segreteria nazionale degli azzurri in merito alle recenti uscite di Elly Schlein e altri esponenti del centrosinistra.
«Mentre la segretaria Dem va a Parigi a rispolverare vecchie ricette ideologiche come la patrimoniale, Forza Italia e il governo dimostrano con i fatti di stare dalla parte di chi lavora, abbassando le tasse. La stessa Schlein, che prima del salto nazionale è stata vicepresidente dell'Emilia-Romagna dimenticandosi poi dei nostri territori, dovrebbe imparare proprio dagli errori che i suoi sodali stanno realizzando dove amministrano. In Emilia-Romagna hanno aumentato tutto: addizionale Irpef, Irap, bollo auto, ticket sui farmaci. E non contenti di mettere continuamente le mani in tasca ai cittadini, continuano a battere cassa chiedendo risorse all'Esecutivo pur di nascondere sotto il tappeto sprechi che hanno ormai raggiunto i 150 milioni di euro. La verità è che hanno evitato il commissariamento della sanità regionale solo grazie al salasso fiscale imposto agli emiliano-romagnoli e all'aumento del Fondo sanitario nazionale varato lo scorso anno proprio da questo Governo. Tutto questo mentre a livello nazionale, con le nostre scelte tra cui il taglio dell'Irpef e del cuneo fiscale, e il recupero dell'evasione, abbiamo lasciato un centinaio di miliardi alle famiglie dal 2022 a oggi», conclude Vignali.
(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - «A sinistra non hanno un leader, né un programma. Ma hanno un'ossessione: mettere nuove tasse e aumentare quelle che già ci sono. Vogliono alzarle per scelta ideologica, ne vanno fieri. Con loro politiche, Paese in ginocchio».