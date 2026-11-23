(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - "Il governo Meloni e Fratelli d'Italia scelgono di rispondere agli studenti che manifestano colpendo il loro diritto allo studio. Gli emendamenti presentati da Delmastro al decreto Sicurezza prevedono la sospensione delle borse di studio e dei benefici universitari anche per chi è soltanto indagato, senza che sia intervenuta una condanna. Una scelta gravissima, che solleva evidenti questioni di compatibilità con i principi sanciti dagli articoli 27 e 34 della Costituzione". Lo dichiara Emiliano Fossi, deputato dem e segretario del Pd Toscana.
"Non è così che si garantisce la sicurezza. Si rischia di penalizzare soprattutto gli studenti che provengono da famiglie con minori possibilità economiche e che, senza una borsa di studio, non potrebbero permettersi di proseguire il proprio percorso universitario. A questo si aggiungono altre proposte preoccupanti, dalla responsabilità per i danni provocati durante le occupazioni all'abbassamento dell'età di imputabilità a 13 anni, fino alla possibilità di introdurre ronde private nei quartieri.
Di fronte alle difficoltà che i giovani affrontano ogni giorno, dal caro affitti alla mancanza di alloggi, dai costi dei trasporti alla precarietà, il governo dovrebbe investire sul loro futuro anziché introdurre misure che rischiano di comprimere il diritto allo studio e di scoraggiare la partecipazione.
Il Partito democratico contrasterà questi emendamenti in Commissione e in Aula. Chiediamo a Fratelli d'Italia di ritirarli e al governo di garantire le borse di studio a tutti gli aventi diritto, aumentare le residenze universitarie e investire concretamente nella scuola e nell'università. Il diritto allo studio, sancito dalla Costituzione, deve essere garantito, non messo in discussione".