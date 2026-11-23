"Con la scomparsa di Antonio Stefani, Vicenza e tutto il Veneto perdono una voce originale, colta e profondamente legata alla propria terra. Giornalista, scrittore, autore teatrale e poeta, ha saputo raccontare l'identità vicentina attraverso la storia, la lingua, la cultura popolare e le sue tante espressioni artistiche, contribuendo a custodire e rinnovare un patrimonio collettivo che appartiene a tutti noi".

Con queste parole il presidente Alberto Stefani esprime il proprio cordoglio per la morte di Antonio Stefani, scomparso a Vicenza all'età di 72 anni.

"Nei suoi scritti e nel suo lavoro c'era un legame autentico con Vicenza e con le sue tradizioni. Un amore per la propria città che si traduceva in memoria e cultura, senza perdere mai originalità. Il suo percorso, anche attraverso la lunga collaborazione con Il Giornale di Vicenza, ha lasciato un segno nella vita culturale del territorio e nel racconto della nostra identità".

"A tutti i familiari, agli amici e alla redazione del Giornale di Vicenza rivolgo, a nome mio personale e della Regione, le più sincere condoglianze. La sua penna, la sua sensibilità e il suo modo unico di raccontare il Veneto mancheranno a tutti noi".