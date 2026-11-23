(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d'Italia*
*MILANO, CONTROLLI ANTI-MARANZA AREA METROPOLITANA, DE CORATO(FDI):
«FONDAMENTALE IMPEDIRE INGRESSO IN CITTA' A GIOVANI DELINQUENTI».*
*Milano, 22 Novembre 2026 – *«Apprendo con soddisfazione che i Carabinieri
hanno svolto un'attività straordinaria di contrasto al fenomeno 'Maranza'
nell'area metropolitana milanese nella serata di giovedì. 58 i soggetti
identificati e 2 quelli denunciati. Questi controlli sono particolarmente
utili perché è proprio dall'hinterland che spesso le bande di giovani
delinquenti arrivano in città. Un plauso quindi alle Forze dell'Ordine è al