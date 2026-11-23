(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - "Apprendo che l'intenzione di Pierfrancesco Majorino, nel caso venisse eletto sindaco, sarebbe quella di installare dei cartelloni a Palazzo Marino e agli ingressi della città con su scritto 'qui nessuno è straniero'. Voglio ricordare a Majorino che il dovere di un sindaco è quello di preservare l'identità culturale del comune che amministra, non di farne un campo profughi dove chiunque può arrivare e stabilirvisi per portare degrado e violenza".
Così il Deputato di Fratelli d'Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi Riccardo De Corato.