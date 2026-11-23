(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - "Seguendo il ragionamento di Boccia e Scotto, dovremmo quasi scusarci perché in Italia lavorano un milione e 200mila persone in più. Perché chi prima era disoccupato oggi paga imposte e contributi. E magari dovremmo anche rammaricarci perché lo Stato recupera più soldi dagli evasori. È questo il paradosso della propaganda fiscale del Pd. Scambiano l'aumento delle entrate con l'aumento delle tasse e fingono di non vedere che il governo ha ridotto le aliquote Irpef e tagliato il cuneo fiscale". Così il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi. "Finalmente una cosa è chiara: con il viaggio di Schlein a Parigi è nata ufficialmente l'internazionale delle tasse. Un Erasmus della patrimoniale, dove si studia come mettere le mani nelle tasche dei cittadini anziché come far crescere l'economia. Forza Italia ha un'altra idea: creare nuova ricchezza, non tassare quella che esiste. Arricchire chi è povero, non impoverire chi è ricco, fra l'altro penalizzando gli investimenti e il lavoro. Il Pd può scegliere i suoi maestri a Parigi. Gli italiani sanno già che le ricette dell'internazionale comunista non hanno mai funzionato".
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