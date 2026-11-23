(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - Domani, lunedì 23 novembre, alle 12 , al Grattacielo Piemonte, al piano 40, è convocato un punto stampa al termine dell'incontro dedicato alle prospettive del patrimonio olimpico con il passaggio alla gestione regionale a cui partecipano:
il ministro dello Sport Andrea Abodi
il commissario governativo Vincenzo Coccolo
il sindaco di Torino e della Città metropolitana, Stefano Lo Russo
i sindaci dei comuni coinvolti e i gestori degli impianti e delle strutture.
Gli organi di informazione sono invitati a partecipare.
Accrediti entro le ore 20 di oggi rispondendo a questa mail.