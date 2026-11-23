condono della storia della Repubblica. È voto di scambio»

«La proposta della Lega è un condono generalizzato, il più grande della

storia della Repubblica. Dare ai Comuni 180 giorni per esaminare tutte le

domande dei condoni del 1985, 1994 e 2003, quando nei cassetti giacciono

milioni di pratiche mai esaminate, significa sapere già come finirà: i

Comuni, senza personale e senza risorse, non ce la faranno e a giugno 2027

scatterà la sanatoria automatica. Milioni di abusi diventeranno legali

senza che un solo tecnico li abbia mai verificati.

Case costruite in aree a rischio idrogeologico, in aree sismiche e in aree

vincolate verranno sanate per decorrenza dei termini. E se domani una di

queste case crolla o viene travolta da una frana o da un'alluvione, chi ne

risponderà? Il silenzio del Comune?

Non ci raccontino la favola del tramezzo spostato o della finestra

allargata: le piccole difformità sono già sanabili con il Salva-casa (legge

una sanatoria semplificata con silenzio-assenso. Questo emendamento serve a

sanare gli abusi veri.

Sanno che stanno perdendo le elezioni e sono disposti a tutto. È un voto di

scambio politico con una proposta criminogena: dice a chi ha violato la

legge che ha fatto bene e a chi vuole violarla domani che prima o poi sarà

perdonato. E scarica sui sindaci una responsabilità enorme, esponendoli a

pressioni e ricatti, soprattutto nei territori dove l'abusivismo è legato

alla criminalità organizzata.

Ancora una volta questa destra legalizza le illegalità e punisce i

cittadini onesti, quelli che hanno fatto un mutuo e tanti sacrifici per

costruirsi casa rispettando le regole e che pagheranno con le loro tasse

strade, fogne e servizi per le case abusive. Le domande giacenti si

chiudono dando ai Comuni personale e risorse per esaminarle davvero e

demolendo ciò che non è sanabile, non con un timbro automatico».