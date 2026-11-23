(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - condono della storia della Repubblica. È voto di scambio»
«La proposta della Lega è un condono generalizzato, il più grande della
storia della Repubblica. Dare ai Comuni 180 giorni per esaminare tutte le
domande dei condoni del 1985, 1994 e 2003, quando nei cassetti giacciono
milioni di pratiche mai esaminate, significa sapere già come finirà: i
Comuni, senza personale e senza risorse, non ce la faranno e a giugno 2027
scatterà la sanatoria automatica. Milioni di abusi diventeranno legali
senza che un solo tecnico li abbia mai verificati.
Case costruite in aree a rischio idrogeologico, in aree sismiche e in aree
vincolate verranno sanate per decorrenza dei termini. E se domani una di
queste case crolla o viene travolta da una frana o da un'alluvione, chi ne
risponderà? Il silenzio del Comune?
Non ci raccontino la favola del tramezzo spostato o della finestra
allargata: le piccole difformità sono già sanabili con il Salva-casa (legge
una sanatoria semplificata con silenzio-assenso. Questo emendamento serve a
sanare gli abusi veri.
Sanno che stanno perdendo le elezioni e sono disposti a tutto. È un voto di
scambio politico con una proposta criminogena: dice a chi ha violato la
legge che ha fatto bene e a chi vuole violarla domani che prima o poi sarà
perdonato. E scarica sui sindaci una responsabilità enorme, esponendoli a
pressioni e ricatti, soprattutto nei territori dove l'abusivismo è legato
alla criminalità organizzata.
Ancora una volta questa destra legalizza le illegalità e punisce i
cittadini onesti, quelli che hanno fatto un mutuo e tanti sacrifici per
costruirsi casa rispettando le regole e che pagheranno con le loro tasse
strade, fogne e servizi per le case abusive. Le domande giacenti si
chiudono dando ai Comuni personale e risorse per esaminarle davvero e
demolendo ciò che non è sanabile, non con un timbro automatico».