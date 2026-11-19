(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - PIETRALATA – TASSISTA CONTATTATO DA UN FINTO CARABINIERE CHE GLI PROSPETTA LA REVOCA DELLA LICENZA PERCHE’ COINVOLTO IN UNA RAPINA, E GLI CONSEGNA 9.800 EURO IN CONTANTI.. 37ENNE ARRESTATO DAI VERI CARABINIERI.
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 37enne, originario di Napoli e residente nel capoluogo campano, già noto per precedenti reati e sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma, gravemente indiziato del reato di estorsione.
La mattina del 2 novembre scorso, un tassista romano ha ricevuto una chiamata da parte di un interlocutore sconosciuto che, qualificandosi falsamente come appartenente all’Arma dei Carabinieri, lo ha informato che con la sua autovettura era stata commessa una rapina, intimandogli di consegnare tutto il denaro contante in suo possesso per i successivi accertamenti e prospettandogli la revoca della licenza in caso di mancata collaborazione.
Pochi istanti dopo la telefonata, l’indagato si è presentato direttamente presso l’abitazione della vittima e, esibendo sul proprio telefono cellulare la fotografia di un uomo in uniforme e un tesserino, si sarebbe fatto consegnare la somma di 9.800 euro, allontanandosi subito dopo in modo frettoloso.
La vittima, resasi conto del raggiro, ha tentato di bloccare il 37enne e le sue urla e richieste di aiuto hanno allertato alcuni condomini che hanno contattato il 112.
I Carabinieri sono immediatamente intervenuti bloccando l’individuo nei pressi del condominio, recuperando l’intera somma di denaro, che è stata immediatamente restituita alla vittima.
Sequestrato il telefono cellulare in uso all’indagato, per successivi accertamenti tecnici.
L’arrestato è stato associato nel carcere di Regina Coeli, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.
Si evidenzia che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino a eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.