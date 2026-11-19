(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - “La sinistra trasforma la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia nella giornata dello ius soli e dello ius scholae. Domani, alcune amministrazioni comunali, tra cui anche Barberino di Mugello, conferiranno la cittadinanza simbolica a minori stranieri. Una campagna politica che rischia di assumere un carattere discriminatorio: come se i diritti dell’infanzia riguardassero soltanto i bambini stranieri e non tutti i bambini, compresi quelli italiani.
Lo dichiara Andrea Barabotti, deputato della Lega e componente della Commissione Affari costituzionali della Camera.
“La strumentalizzazione è scritta nero su bianco nei regolamenti: Barberino manterrà questa iniziativa fino all’approvazione dello ius scholae. Non sono semplici cerimonie istituzionali: sono strumenti di pressione politica sul Parlamento, che mettono al centro i bambini per sostenere una battaglia ideologica. È inaccettabile che una ricorrenza dedicata a tutti i bambini venga piegata a questa propaganda. I minori stranieri godono già dei diritti fondamentali all’istruzione, alla salute e alla tutela. La cittadinanza italiana è un’altra cosa: comporta diritti e doveri, non si regala e si deve meritare. È il principio che guida anche la proposta di legge della Lega in discussione alla Camera, che rafforza i requisiti per ottenerla e ne disciplina la revoca per gravi reati. La sinistra pensa allo ius soli anche nella giornata dedicata all’infanzia. Noi ricordiamo che i diritti appartengono a tutti i bambini, italiani e stranieri. E che nessun minore dovrebbe essere trasformato in uno strumento di propaganda politica”.