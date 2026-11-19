“Abbiamo presentato al ministro del Lavoro e delle politiche sociali un’interrogazione perché si ponga fine a un’asimmetria applicativa in merito alle modalità operative della piattaforma Siisl (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) e l’accesso ai benefici contributivi per le assunzioni. Nell’aggiornamento delle FAQ i commercialisti non risultano nell’elenco dei soggetti con la possibilità di pubblicare le vacancy per conto dei propri clienti, ancorché formalmente delegati. Dunque, il medesimo adempimento è consentito al consulente del lavoro, ma negato al commercialista che agisce direttamente su incarico del datore di lavoro, ancorché formalmente delegato sul portale servizi lavoro, determinando un vantaggio competitivo ingiustificato per le Agenzie per il lavoro, in contrasto con i princìpi di libertà di concorrenza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Chiediamo, quindi, quali iniziative di competenza intenda assumere il ministero al fine di superare le dissonanze che derivano da quanto detto e che stanno determinando una situazione evidentemente complessa per i professionisti e le imprese, con il rischio di un’azione giurisdizionale in assenza di un adeguato riscontro da parte della categoria offesa”. Lo dichiarano i deputati Guerino Testa, Marcello Coppo, Saverio Congedo, Mariangela Matera e Andrea Mascaretti.