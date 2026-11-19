(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l'appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 20 novembre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno (
Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.
ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI COINVOLTI SABATO 21 NOVEMBRE 2026