(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - “Il costo dei libri scolastici e universitari rappresenta ogni anno una voce di spesa significativa per milioni di famiglie italiane. Per questo, l’approvazione al Senato dell’emendamento di Fratelli d’Italia, con 84 voti a favore, viene attuata una misura concreta per ridurre questo peso economico e rendere il diritto allo studio sempre più accessibile. Prevediamo che per ogni libro adottato nelle scuole sia disponibile anche una versione digitale con uno sconto del 50% rispetto al prezzo dell’edizione cartacea. Una misura che consentirà alle famiglie di risparmiare sensibilmente, offrendo al tempo stesso agli studenti strumenti didattici più moderni e accessibili. Non si tratta di una proposta irrealizzabile, ma di estendere anche al settore dei libri scolastici una modalità di vendita già ampiamente diffusa nel mercato editoriale. Vogliamo inoltre favorire una didattica più innovativa e contribuire a ridurre il peso degli zaini, con benefici anche per la salute dei nostri ragazzi.
La scuola deve essere un’opportunità per tutti e non può diventare un costo sempre più difficile da sostenere per i genitori. Con questa iniziativa interveniamo su un problema concreto, dando una risposta alle esigenze delle famiglie e accompagnando il sistema scolastico verso una maggiore digitalizzazione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Roscani.