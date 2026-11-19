“Ho presentato un’interrogazione urgente al ministero dell’Interno perché si faccia piena luce su quanto accaduto a Novellara e sulle analogie agghiaccianti con la vicenda di Saman Abbas. Da un lato una giovane uccisa per essersi opposta a un matrimonio imposto e ai maltrattamenti familiari; dall’altro un nuovo episodio che vede ancora una volta una donna di origine pakistana costretta a subire violenze e coercizioni all’interno della famiglia, fino a dover tentare una fuga disperata lanciandosi da un’auto in corsa per sottrarsi al marito e ai familiari.

Due vicende distinte, ma con tratti sovrapponibili: contesti familiari chiusi, prevaricazione, controllo e tentativi di sottomettere donne che rifiutano imposizioni e violenze. In Italia chi vive e sta in questo Paese ha il dovere assoluto di rispettare la legge e i diritti fondamentali delle donne, che hanno il diritto sacrosanto di decidere della propria vita e di scegliere liberamente con chi stare e come vivere.

Situazioni del genere vanno debellate e noi lo faremo, ad una ad una. Qui non c’è spazio per chi calpesta la libertà e la dignità delle donne”.

Così in una nota Augusta Montaruli, Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei dei deputati.