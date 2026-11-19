Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha incontrato al Palais de la Nation di Bruxelles, ieri e oggi, il Presidente della Camera dei rappresentanti del Belgio, Peter De Roover e il Presidente del Senato belga, Vincent Blondel. Al centro dei colloqui bilaterali l’energia, lo spazio, i conflitti internazionali, l’intelligenza artificiale e l’impatto delle nuove tecnologie sulle democrazie e sul mondo del lavoro. Fontana ha ricordato la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il recente incontro tra i Premier e ha sottolineato gli ottimi rapporti tra i due Paesi. “Auspico un ulteriore rafforzamento delle relazioni anche sotto il profilo parlamentare”, ha dichiarato, richiamando il ruolo strategico dei Parlamenti anche in ambito diplomatico.

“Le sfide che il presente ci pone hanno, per la loro portata, una dimensione internazionale. È quindi fondamentale essere uniti, condividere visioni, esperienze e azioni comuni”.