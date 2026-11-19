(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - La Presidente dell'Antimafia, Chiara Colosimo, in merito alla situazione della sicurezza a Roma, ha appena detto "che dietro a questa escalation ci sono anche gli ultimi risultati straordinari portati a casa dalle forze di polizia e dalla magistratura rispetto al clan Senese". Visto che è così entusiasta, potrebbe gentilmente intercedere per dare alla magistratura quello che chiede da mesi? Cioè le chat del suo compagno di partito ed ex sottosegretario alla Giustizia Delmastro che aveva una certa confidenza con un portavoce del clan, e pure una bisteccheria?
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