“Con il decreto scuola e le misure volute dalla Lega interveniamo sulle più importanti questioni sollevate dai precari lavoratori della scuola, studenti e famiglie.

In primis, con un emendamento a mia prima firma rendiamo strutturali le assunzioni dalla prima fascia delle GPS su posto comune e di sostegno, dopo l’esaurimento delle graduatorie concorsuali e degli elenchi regionali, nel rispetto della disciplina europea. È una scelta che valorizza i docenti abilitati e specializzati e dà continuità didattica agli studenti. Interveniamo sulla specializzazione dei docenti di sostegno, con la proroga dei percorsi straordinari, il ricorso all’INDIRE dove l’offerta universitaria non basta e, dal 2027/28, percorsi universitari di almeno 30 CFU. Completiamo il quadro con la possibilità di chiudere le assunzioni entro il 10 dicembre, per tutelare i docenti vincitori di concorso che non hanno potuto terminare i percorsi abilitanti per motivi organizzativi delle università. Rafforziamo il Fondo per la valorizzazione del personale scolastico, con 30 milioni di euro in più per contrasto alla dispersione, inclusione e orientamento.

È un lavoro concreto, che parte dall’ascolto dei precari e arriva a risposte che incidono sulla vita reale delle scuole, degli studenti e delle famiglie”.

Così Andrea Paganella, senatore della Lega e capogruppo in commissione Istruzione, a margine dell’approvazione del dl Scuola.