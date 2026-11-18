(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “L’indicazione di Remo Morzenti da parte del Consiglio dei ministri per la presidenza dell’Autorità nazionale anticorruzione rappresenta un’ottima scelta. Una figura di grande competenza e professionalità, con un profilo autorevole e tutte le qualità necessarie per ricoprire un incarico di così grande responsabilità”.
Lo dichiarano Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Lombardia, e Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale di Forza Italia.