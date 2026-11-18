L’incontro del 18 novembre nella Nuova Capitale amministrativa egiziana segue i colloqui sui trasporti del giorno precedente. Il governo egiziano punta ad ampliare la partecipazione delle proprie imprese ai progetti iracheni di sviluppo e ricostruzione, mentre il confronto bilaterale riguarda anche ferrovie, logistica e collegamenti commerciali.

Egitto e Iraq intensificano il confronto sulle opportunità di cooperazione economica, con particolare attenzione agli investimenti, agli scambi commerciali e alla partecipazione delle imprese egiziane ai programmi di sviluppo e ricostruzione iracheni. Il 18 novembre, il vicepremier egiziano per gli Affari economici Hussein Eissa ha ricevuto nella Nuova Capitale amministrativa l’ambasciatore dell’Iraq Qahtan Taha Khalaf, anche rappresentante permanente iracheno presso la Lega Araba.

L’incontro, documentato da un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri egiziana, ha affrontato le prospettive di ampliamento della collaborazione bilaterale nei settori produttivi e infrastrutturali. La riunione segue di un giorno i colloqui tra l’ambasciatore iracheno e il ministro egiziano dei Trasporti Kamel El-Wazir, dedicati al possibile coinvolgimento delle aziende egiziane nei progetti ferroviari e logistici dell’Iraq. Nei comunicati relativi ai due incontri non risultano annunciati nuovi contratti di investimento o accordi finanziari con importi definiti.

L’incontro tra il vicepremier egiziano e l’ambasciatore iracheno

Durante la riunione del 18 novembre, Hussein Eissa ha ribadito l’interesse del governo egiziano a rafforzare la cooperazione con l’Iraq e ad aumentare il volume degli scambi commerciali. Il vicepremier ha richiamato le competenze delle imprese nazionali nella realizzazione di grandi progetti, esprimendo la disponibilità a condividere esperienze tecniche e organizzative e a sostenere le aziende già presenti sul mercato iracheno. L’obiettivo indicato è ampliare la loro partecipazione ai programmi di sviluppo e ricostruzione attraverso una collaborazione più intensa con le istituzioni di Baghdad.

L’ambasciatore Qahtan Taha Khalaf ha confermato l’interesse iracheno ad approfondire le relazioni economiche, commerciali e d’investimento, richiamando le opportunità nei settori delle infrastrutture, dell’edilizia abitativa, delle strade e dell’energia. Secondo il comunicato egiziano, il diplomatico ha espresso apertura alla partecipazione delle imprese egiziane, riconoscendone l’esperienza nella realizzazione di opere di grandi dimensioni. Entrambe le parti hanno inoltre richiamato il ruolo della commissione superiore congiunta egiziano-irachena come strumento per dare seguito alle priorità della cooperazione economica.

Trasporti e ferrovie, il confronto del 17 novembre

Il giorno precedente, Kamel El-Wazir aveva ricevuto l’ambasciatore iracheno per esaminare le possibilità di collaborazione nei trasporti terrestri e marittimi, nella costruzione di infrastrutture e nello sviluppo delle reti ferroviarie. Il ministro ha dichiarato la disponibilità delle imprese egiziane a partecipare ai progetti iracheni, facendo riferimento alle competenze tecniche e operative maturate nel settore.

Tra gli ambiti esaminati figurano i collegamenti ferroviari e le iniziative connesse ai corridoi di sviluppo iracheni, che potrebbero offrire opportunità alle aziende specializzate nella costruzione di reti e impianti logistici. L’ambasciatore Khalaf ha accolto favorevolmente la prospettiva di una maggiore partecipazione delle società egiziane, sottolineando l’importanza delle procedure di gara e della presentazione di offerte per i singoli progetti. Il loro coinvolgimento dipenderà quindi dalle procedure previste per gli interventi e dalle decisioni delle autorità competenti.

Il ruolo della ricostruzione nell’economia irachena

La ricostruzione e l’ammodernamento delle infrastrutture rappresentano un ambito centrale delle relazioni economiche tra i due Paesi. Le esigenze di sviluppo irachene comprendono collegamenti stradali, reti ferroviarie, edilizia, servizi energetici e infrastrutture pubbliche. Il governo egiziano considera questi settori un possibile mercato per le proprie imprese di costruzione, ingegneria e servizi.

La cooperazione può comprendere la partecipazione a gare pubbliche, la fornitura di materiali e servizi, l’assistenza tecnica e la progettazione delle opere. Per l’Egitto, il coinvolgimento delle aziende nazionali risponde all’interesse ad ampliare la presenza commerciale nei mercati regionali e a valorizzare le competenze industriali sviluppate negli ultimi anni. Per Baghdad, il ricorso a imprese straniere e partenariati regionali costituisce una delle modalità per accrescere la capacità di realizzazione dei progetti, secondo le condizioni finanziarie, amministrative e operative dei singoli interventi.

Commercio e collegamenti logistici

Accanto alla partecipazione ai progetti infrastrutturali, le autorità egiziane e irachene hanno affrontato la facilitazione della circolazione delle merci. Nel confronto sui trasporti è stata richiamata la cooperazione tra Egitto, Iraq e Giordania attraverso la Arab Bridge Maritime Company, società impegnata nei collegamenti marittimi e nel trasporto di passeggeri e merci. La collaborazione trilaterale è uno degli strumenti utilizzati dai tre Paesi per favorire l’integrazione dei rispettivi sistemi logistici e commerciali.

Tra i temi discussi figurano anche le procedure per agevolare l’ingresso dei mezzi pesanti nei territori nazionali, con l’obiettivo di ridurre gli ostacoli alla movimentazione delle merci e sostenere gli scambi. Tempi di trasporto, costi e adempimenti amministrativi incidono sulla possibilità delle imprese di esportare e di rifornire i cantieri. Le misure operative concordate attraverso i canali di coordinamento tra le autorità potranno quindi avere rilievo anche per le aziende interessate ai progetti infrastrutturali.

La cooperazione con la Giordania

Il dialogo bilaterale si inserisce nel meccanismo di cooperazione tra Egitto, Iraq e Giordania, che riguarda energia, trasporti, commercio e sviluppo industriale. Negli incontri diplomatici di ottobre 2026, le autorità egiziane avevano già richiamato l’importanza di accelerare i progetti comuni, compresi quelli relativi ai collegamenti energetici.

Le iniziative discusse a novembre si collegano a questa cornice soprattutto per la logistica e le infrastrutture di collegamento. Lo sviluppo delle reti può offrire nuove possibilità per il trasporto delle merci e per la collaborazione tra imprese dei tre Paesi. La realizzazione dei progetti richiede coordinamento tecnico, investimenti e accordi operativi tra le autorità nazionali.

I precedenti diplomatici di ottobre

Durante la visita a Baghdad nell’ottobre 2026, il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty aveva sollecitato una maggiore cooperazione negli investimenti e nel commercio, oltre a un ampliamento della partecipazione delle imprese egiziane ai progetti iracheni. Il confronto aveva riguardato anche energia, agricoltura, industria farmaceutica, infrastrutture e accesso dei prodotti egiziani al mercato iracheno.

Secondo i dati ufficiali egiziani citati da Ahram Online, gli scambi commerciali bilaterali avevano raggiunto circa 1,1 miliardi di dollari nel 2024, rispetto agli 872 milioni del 2023. Le cifre descrivono l’andamento riferito a quei due anni. Le autorità avevano inoltre richiamato la prospettiva di una nuova riunione della commissione superiore congiunta, già utilizzata per definire accordi e memorandum tra i governi. Gli incontri del 17 e 18 novembre proseguono quindi un confronto economico e diplomatico avviato nei mesi precedenti.

Dalle consultazioni ai progetti

Le due riunioni hanno confermato l’interesse ad ampliare la cooperazione nelle infrastrutture, nella ricostruzione e nei collegamenti commerciali. Le autorità egiziane hanno ribadito la disponibilità delle imprese nazionali a partecipare ai progetti iracheni, mentre l’ambasciatore di Baghdad ha manifestato apertura alla collaborazione e richiamato le procedure attraverso le quali le società potranno presentare le proprie offerte.

I successivi sviluppi riguarderanno eventuali bandi, assegnazioni di lavori, accordi attuativi, finanziamenti e misure per facilitare gli scambi. La commissione superiore congiunta e il coordinamento tra i ministeri competenti costituiscono i canali attraverso i quali i due Paesi potranno dare seguito alle priorità individuate nei colloqui.

Fonti: Presidenza del Consiglio dei ministri egiziana; Egyptian Gazette; Servizio d’informazione statale egiziano; Video News Agency; Ahram Online.