(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - Dalla rivoluzione costituzionale del 1906 alla caduta dello scià, fino alle mobilitazioni del XXI secolo: nel saggio pubblicato da Rubbettino, lo scrittore iraniano ripercorre la storia politica e sociale del proprio Paese, intrecciando memoria personale, analisi storica e riflessione sul difficile cammino verso la democrazia.
Esmail Mohades, L’Iran e le sue rivoluzioni. Storia politica e sociale di un popolo, Rubbettino, 2026, 230 pagine, 18 euro.
C’è una storia dell’Iran che raramente trova spazio nella rappresentazione internazionale del Paese. Non è soltanto quella delle crisi diplomatiche, del programma nucleare, delle tensioni con l’Occidente o delle strategie geopolitiche che attraversano il Medio Oriente. È la storia di una società che, da oltre un secolo, continua a interrogarsi sul significato della libertà, sulla legittimità del potere e sulla possibilità di costruire istituzioni capaci di rappresentare le aspirazioni dei cittadini.
È questa la prospettiva che anima L’Iran e le sue rivoluzioni. Storia politica e sociale di un popolo, il saggio di Esmail Mohades, pubblicato da Rubbettino nel 2026. Un’opera che propone di leggere la vicenda iraniana attraverso una successione di mobilitazioni, trasformazioni politiche e speranze democratiche, spesso seguite da nuove forme di concentrazione del potere.
La particolarità del libro risiede anche nella biografia del suo autore. Nato a Teheran nel 1957, Mohades partecipò alla rivoluzione del 1978-1979, condividendo le aspettative di una generazione che vedeva nella fine della monarchia dei Pahlavi la possibilità di inaugurare una stagione di emancipazione politica e sociale. L’affermazione della Repubblica islamica e il consolidamento del potere di Ruhollah Khomeini modificarono radicalmente quell’orizzonte. Mohades lasciò successivamente l’Iran, trasferendosi in Italia, dove si laureò in ingegneria.
Questa esperienza conferisce al saggio una duplice dimensione: quella della ricostruzione storica e quella della testimonianza personale. La memoria individuale diventa una chiave per comprendere una questione collettiva: come può una rivoluzione nata da una domanda di libertà produrre un ordinamento che restringe proprio quelle libertà?
Dalle origini del costituzionalismo alla rivoluzione del 1979
Per comprendere il presente iraniano, Mohades invita a risalire ben oltre il 1979. La sua ricostruzione prende avvio dalle trasformazioni politiche e sociali della fine dell’Ottocento, quando il movimento di protesta contro la concessione del monopolio del tabacco a interessi britannici rivelò la capacità di mobilitazione di differenti componenti della società persiana.
Quella stagione anticipò la rivoluzione costituzionale del 1905-1911, uno degli avvenimenti più importanti della storia politica iraniana. La richiesta di limitare il potere monarchico, istituire un Parlamento e sottoporre il governo a principi di legalità rappresentò un passaggio fondamentale nella formazione di una moderna coscienza politica nazionale.
La successiva vicenda di Mohammad Mossadeq, protagonista della nazionalizzazione dell’industria petrolifera nel 1951 e rovesciato nel colpo di Stato del 1953, introduce un’altra dimensione decisiva: il rapporto tra autodeterminazione nazionale, interessi economici e intervento delle potenze straniere.
È in questo intreccio che il libro colloca la progressiva radicalizzazione del conflitto politico, fino alla rivoluzione del 1979.
La caduta dello scià Mohammad Reza Pahlavi non fu il risultato di un movimento ideologicamente omogeneo. Alla mobilitazione parteciparono forze religiose, liberali, nazionaliste, socialiste e altre componenti dell’opposizione, accomunate dalla contestazione della monarchia ma profondamente divise sul futuro assetto dello Stato.
Il consolidamento della leadership khomeinista e la successiva istituzionalizzazione della Repubblica islamica segnarono una rottura rispetto alle aspettative di numerosi protagonisti della rivoluzione.
Per Mohades, che visse direttamente quella stagione, il 1979 costituisce pertanto uno snodo essenziale per interrogare il rapporto tra mobilitazione popolare e costruzione del potere. Il superamento di un ordine autoritario, suggerisce la prospettiva del libro, non garantisce di per sé l’affermazione di istituzioni democratiche.
La società iraniana oltre il potere politico
Uno degli aspetti più interessanti del saggio è la scelta di non identificare la storia dell’Iran con quella delle sue classi dirigenti.
Nella ricostruzione di Mohades, il Paese appare come una realtà sociale complessa, attraversata da differenze generazionali, culturali, economiche e politiche che non possono essere ricondotte a una sola identità religiosa o ideologica.
È una distinzione fondamentale anche per il dibattito occidentale, nel quale le vicende iraniane vengono frequentemente interpretate attraverso le dichiarazioni dei vertici istituzionali, le scelte di politica estera o gli equilibri militari regionali.
L’autore propone invece di riconoscere la continuità di una domanda di partecipazione politica che ha attraversato epoche e regimi differenti.
Le mobilitazioni del 2009, le proteste del 2017 e del 2019 e il movimento «Donna, vita, libertà» del 2022 vengono così collocati entro una più lunga storia di conflitti tra società e potere.
Particolarmente significativa è la centralità assunta dalle donne, dalle nuove generazioni e dai movimenti civili. La rivendicazione dei diritti individuali, dell’autonomia personale e della libertà di scelta non riguarda soltanto specifiche norme di comportamento, ma investe il rapporto complessivo tra cittadino e autorità politica.
Il movimento «Donna, vita, libertà», sviluppatosi dopo la morte di Mahsa Jina Amini nel settembre 2022, ha reso particolarmente visibile questa dimensione, portando all’attenzione internazionale una contestazione che intreccia diritti delle donne, libertà civili e richiesta di trasformazione istituzionale.
In tale prospettiva, le proteste non rappresentano soltanto episodi di instabilità, ma momenti attraverso cui una parte della società iraniana rivendica il diritto di partecipare alla definizione del proprio futuro.
Il 2026 e il ritorno della questione iraniana al centro della scena internazionale
La pubblicazione del volume coincide con una fase di particolare gravità per l’Iran.
Le proteste iniziate il 28 dicembre 2025, inizialmente alimentate dal deterioramento delle condizioni economiche e dalla svalutazione della moneta nazionale, si sono progressivamente trasformate in una contestazione politica più ampia.
Il 23 gennaio 2026 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che condanna la violenta repressione delle manifestazioni, chiedendo un’indagine internazionale e prorogando i mandati dei meccanismi indipendenti di monitoraggio. The United Nations Office at Geneva+1
A queste vicende si è aggiunto il conflitto militare iniziato il 28 febbraio 2026 con gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran, che ha ulteriormente aggravato le tensioni regionali e le condizioni interne del Paese. House of Commons Library+1
Il contesto conferisce particolare attualità a una delle questioni affrontate da Mohades: quale rapporto può esistere tra pressione internazionale, trasformazione politica e autodeterminazione di un popolo?
La posizione dell’autore, secondo la presentazione del volume, è critica verso le letture che riducono il futuro iraniano alle strategie delle potenze straniere. La sua interpretazione privilegia la capacità di iniziativa della società iraniana, pur collocandola entro una complessa rete di condizionamenti geopolitici.
È un’impostazione che solleva interrogativi rilevanti anche per la politica internazionale: come sostenere i diritti fondamentali senza sostituirsi alla volontà delle popolazioni interessate? Come distinguere il confronto con le istituzioni di uno Stato dal riconoscimento delle aspirazioni democratiche della sua società?
La rivoluzione come promessa e come problema storico
Il valore culturale del saggio risiede soprattutto nella possibilità di interpretare la rivoluzione non soltanto come evento politico, ma come processo storico dagli esiti aperti e contraddittori.
La rivoluzione iraniana del 1979 costituisce, sotto questo profilo, un caso emblematico. La convergenza di movimenti differenti contro un potere monarchico non si tradusse nella costruzione di un sistema pluralistico. La nuova architettura istituzionale attribuì invece un ruolo centrale all’autorità religiosa e al principio del velayat-e faqih, il governo del giurisperito islamico.
Mohades interpreta questo passaggio come una frattura tra le aspirazioni di una parte dei protagonisti della rivoluzione e l’assetto politico successivamente consolidatosi.
La sua prospettiva è quella di un autore dichiaratamente critico nei confronti della Repubblica islamica. Proprio per questo il volume può essere letto sia come ricostruzione storica sia come interpretazione politica, da collocare nel più ampio confronto storiografico sulle origini e sugli sviluppi dell’Iran contemporaneo.
L’esperienza dell’esilio aggiunge una dimensione ulteriore. La distanza geografica non cancella il legame con il Paese d’origine, ma può trasformarlo in un esercizio di memoria, analisi e responsabilità intellettuale.
Il significato di azadi: una storia ancora aperta
La parola persiana azadi, libertà, costituisce il filo conduttore ideale dell’opera.
Attraverso oltre un secolo di vicende politiche, Mohades individua una continuità nelle rivendicazioni di rappresentanza, autonomia e dignità che hanno attraversato la società iraniana.
Questa chiave interpretativa non elimina le differenze tra i movimenti storici, né le contraddizioni che hanno caratterizzato le varie stagioni rivoluzionarie. Offre, piuttosto, una prospettiva di lungo periodo per comprendere perché la questione della libertà continui a ripresentarsi al centro della vita pubblica del Paese.
L’Iran e le sue rivoluzioni si propone così come un contributo alla conoscenza di una realtà che non può essere compresa esclusivamente attraverso le categorie della sicurezza internazionale e della competizione geopolitica.
La domanda conclusiva riguarda il rapporto tra storia e futuro: dopo oltre centotrent’anni di trasformazioni, rivoluzioni e tentativi di riforma, quali condizioni potrebbero consentire all’Iran di costruire un ordinamento capace di garantire rappresentanza politica, diritti fondamentali e partecipazione democratica?
Il libro non offre una risposta semplice. Invita invece a riconoscere che il destino di una nazione non coincide necessariamente con quello delle istituzioni che, in un determinato momento storico, la governano.
Ed è forse questo il suo contributo più significativo: restituire centralità agli iraniani, alla loro memoria collettiva e alla pluralità delle esperienze che compongono la storia del Paese.
Perché comprendere l’Iran significa anche riconoscere che, dietro ogni rivoluzione, esistono generazioni di persone che hanno immaginato un futuro diverso. E che il significato di quelle aspirazioni non si esaurisce necessariamente negli esiti politici delle rivoluzioni stesse.
Il volume, pubblicato nella collana Storie di Rubbettino, è disponibile nella scheda ufficiale dell’editore. La scheda editoriale indica 232 pagine e un prezzo di copertina di 18 euro.