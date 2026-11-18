(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “Per perseguire i crimini compiuti sul web, è fondamentale la collaborazione con i Paesi che detengono più competenze in materia. Anche per questo, sarebbe importante consentire a Taiwan di partecipare alla prossima Assemblea generale dell’Interpol, così da valorizzare l’esperienza taiwanese nella difesa delle infrastrutture critiche e nelle investigazioni digitali”. È questo l’auspicio del vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio.
“Le autorità taiwanesi sono certamente tra gli attori tecnologicamente più avanzati nel settore della cybersecurity, per la specializzazione tecnologica, l’esposizione alle minacce informatiche, la crescente capacità di cooperazione investigativa con attori asiatici, europei e americani”, spiega Centinaio. “La loro partecipazione alle attività dell’Interpol aiuterebbe gli scambi informativi e il coordinamento delle indagini internazionali, oltre ad arricchire il lavoro di intelligence con le competenze che esse possono vantare nella ricostruzione degli attacchi, l’identificazione delle reti criminali transnazionali e il tracciamento delle transazioni anche in criptovalute”.
“Mi auguro quindi che l’interesse a garantire la legalità e a tutelare le infrastrutture fisiche e digitali prevalga su ogni altra considerazione di natura politica e possa portare a garantire la partecipazione autonoma di Taipei, in qualità di osservatore, agli incontri e alle attività dell’Interpol”, conclude il vicepresidente del Senato.