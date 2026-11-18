L’Oman ha annunciato il completamento di sette progetti strategici per un valore complessivo superiore a 1,6 miliardi di rial omaniti, concentrati nei settori dell’industria manifatturiera, delle energie rinnovabili e dei servizi essenziali. La comunicazione è arrivata il 18 novembre 2026 dall’Oman Investment Authority (OIA), l’organismo pubblico responsabile della gestione di investimenti e partecipazioni statali.

Gli interventi interessano cinque governatorati del Sultanato, Al Dakhiliyah, North Al Batinah, Al Wusta, Dhofar e Al Dhahirah. Secondo l’autorità, le inaugurazioni si svolgeranno progressivamente nell’ambito delle celebrazioni della Festa nazionale. La cifra annunciata indica il valore degli investimenti associati ai progetti completati. Per i singoli impianti, il raggiungimento della piena capacità produttiva e la realizzazione delle previsioni occupazionali dipenderanno dallo sviluppo delle attività operative.

Il fondo sovrano e la strategia industriale

L’Oman Investment Authority ha presentato i sette interventi come parte del percorso di diversificazione dell’economia nazionale, volto ad ampliare il peso delle attività produttive e dei servizi rispetto ai comparti tradizionalmente legati agli idrocarburi. La strategia rientra negli indirizzi di Oman Vision 2040, il programma nazionale che punta a sostenere l’occupazione e accrescere il contributo dei settori non petroliferi.

Mulham Bashir Al Jarf, vicepresidente dell’OIA per gli investimenti, ha sottolineato che gli impianti possono favorire ulteriori opportunità industriali e investimenti complementari. Ha inoltre collegato il completamento dei progetti a un ciclo pluriennale di pianificazione e realizzazione, nel quale alcune attività passano dalla costruzione all’esercizio operativo e commerciale.

Secondo l’autorità, le infrastrutture realizzate costituiscono una base per successivi ampliamenti e attività economiche collegate. L’obiettivo dichiarato è migliorare l’efficienza delle strutture, attrarre nuovi operatori e generare ritorni economici duraturi, anche attraverso il coinvolgimento delle imprese locali nelle catene di fornitura.

Sohar, 668 milioni di rial per il polisilicio

Il progetto di maggiore valore tra quelli annunciati è lo stabilimento United Solar Polysilicon nella zona franca di Sohar, realizzato con il coinvolgimento del Future Fund Oman. L’investimento indicato è pari a 668 milioni di rial omaniti. L’impianto è destinato alla produzione di polisilicio ad alta purezza, materiale utilizzato nella fabbricazione delle celle solari.

La disponibilità di capacità produttiva in questo segmento può consentire al Sultanato di ampliare la propria partecipazione alla filiera fotovoltaica, affiancando la produzione di materiali alla realizzazione di impianti per la generazione elettrica. Secondo l’OIA, il piano operativo del progetto prevede 1.500 posti di lavoro, legati allo sviluppo dell’attività industriale.

L’autorità ha comunicato che gli acquisti locali associati allo stabilimento avevano raggiunto 205 milioni di rial dal suo avvio fino alla fine del 2025. La cifra riguarda forniture e approvvigionamenti e permette di seguire il coinvolgimento delle imprese omanite nella realizzazione del progetto.

Orion Solar, un secondo investimento nella filiera fotovoltaica

Sempre nella zona franca di Sohar si trova Orion Solar, sviluppato in collaborazione con il Future Fund Oman. L’investimento comunicato è di 177,5 milioni di rial omaniti. L’iniziativa è dedicata alla produzione di celle solari e si affianca allo stabilimento per il polisilicio, rafforzando la presenza industriale omanita in più segmenti della filiera.

Secondo i dati diffusi dall’autorità, il progetto prevede 1.526 posti di lavoro e ha registrato 35 milioni di rial di acquisti locali. La presenza di attività complementari può favorire lo sviluppo di fornitori specializzati, competenze tecniche e servizi connessi alla produzione. L’integrazione tra gli impianti dipenderà dalle relazioni commerciali, dai volumi produttivi e dalle condizioni del mercato.

Per l’Oman, questi investimenti aprono la possibilità di produrre materiali e componenti destinati anche a mercati esteri, oltre a sostenere lo sviluppo del settore solare nazionale.

Ladayn Polymer Park, 576,5 milioni di rial nella trasformazione dei polimeri

Un’altra componente del programma è rappresentata dai progetti collegati al Ladayn Polymer Park, sviluppati nell’ambito delle attività del gruppo OQ. Il valore complessivo indicato è di circa 576,5 milioni di rial omaniti, con una ricaduta occupazionale dichiarata di 627 posti di lavoro diretti e indiretti.

Il parco punta a sviluppare attività di trasformazione dei polimeri e produzioni a valle della filiera chimica e petrolchimica. In questo segmento, le materie prime vengono lavorate per ottenere prodotti e componenti utilizzabili da altre industrie. Lo sviluppo di queste attività può aumentare il valore aggiunto generato localmente e ampliare il numero di imprese coinvolte nelle lavorazioni.

Secondo l’OIA, il programma ha attratto collaborazioni con operatori provenienti da Europa, Asia e Africa. Le partnership internazionali rientrano nel percorso con cui il Sultanato intende rafforzare il proprio ruolo industriale e commerciale, facendo leva sulle infrastrutture portuali, sulle zone economiche e sui collegamenti con i mercati regionali.

Energie rinnovabili, 327 megawatt tra eolico e fotovoltaico

Nel settore energetico, l’OIA ha incluso il portafoglio Rawafid Renewable Energy, sviluppato da OQ Alternative Energy con TotalEnergies Renewables. L’investimento complessivo è pari a 109 milioni di rial omaniti, per una capacità di generazione dichiarata di 327 megawatt.

Il portafoglio comprende i progetti eolici Riyah-1 e Riyah-2, con una capacità combinata di 222 megawatt, e l’impianto fotovoltaico North Oman Solar, da 105 megawatt. L’OIA ha specificato che quest’ultimo è entrato in esercizio commerciale il 9 agosto 2026. La comunicazione fornisce quindi una data operativa precisa per la componente solare del portafoglio.

Gli investimenti nelle fonti rinnovabili contribuiscono alla diversificazione della produzione elettrica e allo sviluppo di competenze e infrastrutture energetiche. La collaborazione con TotalEnergies Renewables affianca le capacità del gruppo omanita a quelle di un operatore internazionale. Il contributo dei nuovi impianti al sistema elettrico dipenderà dall’energia effettivamente generata, dall’integrazione nella rete e dall’andamento della domanda.

Tre reti idriche per i servizi nei territori

Il programma comprende anche tre progetti di distribuzione dell’acqua realizzati da Nama Water Services. Gli investimenti ammontano a 26 milioni di rial per la rete nel wilayat di Manah, 37 milioni per le reti di Al Hamra e Bilad Sayt, nell’area di Bahla, e 26 milioni per la rete di Wadi Al Ain, nel wilayat di Ibri. Il valore complessivo è pari a 89 milioni di rial omaniti.

Secondo l’autorità, i tre interventi sono associati a 189 opportunità occupazionali e sono destinati a migliorare le infrastrutture di distribuzione e l’accesso ai servizi per le comunità interessate. Il loro contributo riguarda la disponibilità di acqua, il sostegno agli insediamenti e il miglioramento delle condizioni infrastrutturali nei territori.

L’inclusione delle reti idriche nel programma affianca quindi gli investimenti nei grandi poli produttivi a opere dedicate ai servizi essenziali, distribuendo gli interventi tra settori e aree del Sultanato.

Investimenti, occupazione e acquisti locali

Le cifre diffuse dall’OIA descrivono aspetti diversi dei progetti. Il valore superiore a 1,6 miliardi di rial corrisponde agli investimenti complessivi associati alle iniziative presentate. Le indicazioni sull’occupazione comprendono invece categorie differenti, dai posti previsti nei piani operativi alle opportunità dirette e indirette dichiarate per determinati interventi.

Per seguire le ricadute occupazionali sarà quindi necessario confrontare queste previsioni con gli addetti effettivamente impiegati nelle successive fasi di attività. Anche i dati sugli acquisti locali richiedono di considerare il periodo e le lavorazioni cui si riferiscono. United Solar Polysilicon e Orion Solar hanno comunicato rispettivamente 205 e 35 milioni di rial di approvvigionamenti nazionali, fornendo un’indicazione della partecipazione delle imprese omanite ai due progetti.

Produzione, ricavi, occupazione e continuità delle forniture saranno gli indicatori attraverso i quali seguire lo sviluppo economico degli impianti dopo il completamento delle opere.

Dalla costruzione all’attività operativa

L’annuncio dell’Oman Investment Authority riguarda progetti sviluppati nell’arco di più anni, che interessano la produzione di polisilicio e celle solari, la trasformazione dei polimeri, la generazione elettrica rinnovabile e la distribuzione dell’acqua. Le inaugurazioni previste durante le celebrazioni della Festa nazionale accompagneranno il passaggio delle singole iniziative alle successive fasi operative.

I prossimi sviluppi riguarderanno l’entrata in esercizio degli impianti, i livelli produttivi raggiunti, l’occupazione realizzata e la partecipazione delle imprese locali alle attività generate. Questi dati permetteranno di seguire il contributo dei sette progetti agli obiettivi di diversificazione economica indicati dall’autorità.

Fonti: Oman News Agency; Times of Oman; Oman Observer; Oman Investment Authority.