(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - La Somalia sta affrontando una crisi umanitaria sempre più grave, caratterizzata dalla combinazione di siccità prolungata, inondazioni, violenze e carenza di finanziamenti internazionali. Oltre 3,3 milioni di persone risultano attualmente sfollate nel Paese del Corno d’Africa, mentre il piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite per il 2026 ha ricevuto appena il 36% delle risorse economiche necessarie per garantire assistenza alle popolazioni maggiormente vulnerabili.
La situazione è stata denunciata martedì 17 novembre 2026 dal viceportavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite, Farhan Haq, durante il briefing quotidiano dell’organizzazione.
Secondo i dati presentati dall’ONU, il piano umanitario destinato alla Somalia richiede complessivamente 852 milioni di dollari, ma i finanziamenti effettivamente mobilitati ammontano a poco più di 300 milioni di dollari.
Il divario economico, superiore a 540 milioni di dollari, sta compromettendo la capacità delle organizzazioni umanitarie di garantire assistenza alimentare, servizi sanitari, programmi nutrizionali e protezione alle persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni.
La mancanza di risorse rischia inoltre di aggravare ulteriormente una situazione già critica, soprattutto nelle regioni colpite contemporaneamente dagli effetti dei cambiamenti climatici e dall’insicurezza.
L’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) ha avvertito che siccità, inondazioni e violenze continuano a costringere migliaia di famiglie a lasciare le proprie comunità, aumentando la pressione sugli insediamenti destinati agli sfollati.
Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), oltre 3,3 milioni di persone vivono attualmente in condizioni di sfollamento all’interno della Somalia.
La maggior parte è costituita da donne, bambini e persone anziane, categorie particolarmente esposte alle conseguenze della perdita delle abitazioni, dei mezzi di sussistenza e dell’accesso ai servizi essenziali.
Lo sfollamento forzato rappresenta una delle principali emergenze strutturali del Paese, dove milioni di persone hanno dovuto abbandonare le proprie case nel corso degli anni a causa di conflitti, violenze e fenomeni climatici estremi.
Le famiglie sfollate si concentrano frequentemente in insediamenti temporanei situati nelle periferie delle principali città o in aree nelle quali le infrastrutture idriche, sanitarie e abitative risultano insufficienti.
In queste condizioni, la disponibilità di alimenti, acqua potabile, assistenza medica e servizi igienici dipende spesso dal sostegno delle organizzazioni umanitarie.
La riduzione dei finanziamenti internazionali rischia quindi di compromettere direttamente la sopravvivenza e il benessere di una parte significativa della popolazione.
Il problema assume particolare rilevanza considerando che la Somalia attraversa una fase di forte insicurezza alimentare, determinata dall’interazione tra condizioni climatiche avverse, difficoltà economiche e instabilità territoriale.
La successione di stagioni caratterizzate da precipitazioni insufficienti ha danneggiato le attività agricole e pastorali, riducendo la disponibilità di cibo e aumentando le difficoltà delle comunità rurali.
In numerose aree del Paese, l’allevamento rappresenta una delle principali fonti di reddito familiare, ma la scarsità d’acqua e il deterioramento dei pascoli hanno compromesso la capacità di mantenere il bestiame.
La perdita degli animali e la riduzione delle produzioni agricole costringono molte famiglie a cercare mezzi di sostentamento in altre regioni, contribuendo all’aumento degli spostamenti interni.
Le difficoltà climatiche si sommano alle violenze e alle restrizioni alla mobilità presenti in determinate aree, che possono impedire agli agricoltori di raggiungere i terreni e ostacolare il funzionamento dei mercati locali.
Anche il trasporto delle merci e la distribuzione degli aiuti umanitari possono essere compromessi dall’insicurezza, aumentando i costi operativi e rendendo più complesso raggiungere le comunità isolate.
In questo contesto, la riduzione delle risorse disponibili per le agenzie umanitarie sta producendo conseguenze concrete.
Secondo i dati presentati da Farhan Haq, il numero delle persone raggiunte dall’assistenza alimentare è diminuito da circa 1,1 milioni a gennaio a 600.000 nel giugno 2026.
La contrazione, vicina alla metà dei beneficiari, evidenzia l’impatto diretto della carenza di finanziamenti sui programmi destinati alla sicurezza alimentare.
La riduzione degli aiuti avviene mentre una parte significativa della popolazione continua a incontrare difficoltà nell’accesso al cibo, soprattutto nelle comunità colpite da siccità e sfollamento.
I programmi alimentari rappresentano uno strumento essenziale per sostenere le famiglie che non dispongono di redditi sufficienti o hanno perso i propri mezzi di sussistenza.
La loro diminuzione può costringere i nuclei familiari ad adottare strategie di sopravvivenza sempre più difficili, comprese la riduzione dei pasti, la vendita dei beni disponibili e l’interruzione di alcune spese essenziali.
Queste condizioni possono avere conseguenze particolarmente gravi sui bambini, sulle donne in gravidanza e sulle persone affette da malattie croniche.
L’insicurezza alimentare non riguarda infatti soltanto la quantità di cibo disponibile, ma anche la possibilità di seguire un’alimentazione adeguata dal punto di vista nutrizionale.
La riduzione della qualità e della varietà degli alimenti può aumentare il rischio di malnutrizione, soprattutto tra i bambini più piccoli.
Proprio il settore della nutrizione è uno dei più colpiti dalla crisi finanziaria.
Secondo le Nazioni Unite, 233 centri dedicati all’assistenza nutrizionale hanno chiuso o ridotto i propri servizi dall’inizio del 2026 a causa dell’insufficienza delle risorse economiche.
Queste strutture svolgono un ruolo fondamentale nell’individuazione e nel trattamento della malnutrizione, fornendo assistenza specializzata alle persone maggiormente esposte.
La riduzione delle attività può compromettere la possibilità di intervenire tempestivamente nei casi più gravi, aumentando il rischio di complicazioni sanitarie.
Anche il sistema sanitario sta subendo conseguenze importanti.
L’ONU ha segnalato che 380 strutture sanitarie hanno interrotto o ridimensionato i propri servizi nel corso dell’anno, limitando ulteriormente l’accesso alle cure mediche.
Le chiusure interessano un sistema già sottoposto a forti pressioni, soprattutto nelle aree rurali e nei territori che ospitano grandi concentrazioni di sfollati.
La riduzione dei servizi sanitari può rendere più difficile affrontare malattie infettive, emergenze materno-infantili e patologie collegate alla mancanza di acqua potabile e condizioni igieniche adeguate.
La disponibilità di strutture mediche costituisce inoltre un elemento essenziale per prevenire e contenere eventuali epidemie, che possono diffondersi rapidamente negli insediamenti sovraffollati.
In presenza di infrastrutture insufficienti, la combinazione tra malnutrizione e difficoltà di accesso alle cure aumenta ulteriormente la vulnerabilità delle popolazioni.
Per questa ragione, le Nazioni Unite hanno sottolineato che la continuità dei programmi sanitari e nutrizionali rappresenta una priorità immediata.
Il quadro potrebbe peggiorare ulteriormente nelle prossime settimane a causa delle condizioni meteorologiche previste.
Secondo gli organismi umanitari, le inondazioni associate al fenomeno climatico El Niño potrebbero provocare nuovi spostamenti di popolazione entro dicembre 2026.
Le previsioni indicano il rischio di precipitazioni intense in diverse regioni del Paese, con possibili conseguenze per gli insediamenti abitativi, i terreni agricoli e le infrastrutture.
La Somalia è particolarmente vulnerabile agli eventi meteorologici estremi, soprattutto nelle aree attraversate dai principali corsi d’acqua e nei territori caratterizzati da infrastrutture insufficienti.
Le inondazioni possono provocare la distruzione delle abitazioni, danneggiare le strade e interrompere l’accesso alle comunità già colpite da altre emergenze.
Inoltre, l’acqua stagnante e il deterioramento delle condizioni igieniche possono contribuire alla diffusione di malattie, aumentando ulteriormente la pressione sui servizi sanitari.
Per le famiglie già costrette a vivere in insediamenti temporanei, anche precipitazioni relativamente intense possono rappresentare un pericolo significativo.
Molte abitazioni provvisorie sono infatti costruite con materiali poco resistenti e non dispongono di sistemi adeguati per il drenaggio delle acque.
Le piogge possono quindi provocare allagamenti, danneggiare i beni essenziali e costringere le persone ad abbandonare nuovamente i luoghi nei quali avevano cercato rifugio.
Secondo l’avvertimento delle Nazioni Unite, centinaia di migliaia di persone potrebbero essere costrette a spostarsi entro dicembre qualora le inondazioni previste dovessero colpire le aree maggiormente vulnerabili.
Si tratta di uno scenario di rischio, non di uno sfollamento già avvenuto, ma le previsioni rendono urgente la preparazione di interventi preventivi.
Le organizzazioni umanitarie devono infatti predisporre scorte alimentari, materiali per il riparo, medicinali e strumenti necessari per garantire l’assistenza immediata in caso di nuove emergenze.
La pianificazione richiede però finanziamenti disponibili in anticipo, così da consentire il trasporto dei materiali e il rafforzamento delle strutture operative prima dell’arrivo delle condizioni meteorologiche più critiche.
La carenza di risorse rischia quindi di compromettere non soltanto le attività di assistenza già in corso, ma anche la capacità di prevenire le conseguenze delle emergenze future.
Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda la protezione delle persone sfollate.
Le Nazioni Unite hanno ricordato che gli spostamenti forzati aumentano i rischi di violenza, sfruttamento e abuso, soprattutto per donne e ragazze, bambini, persone con disabilità e comunità minoritarie.
La perdita delle abitazioni e delle reti familiari può rendere più difficile accedere a sistemi di protezione e servizi di assistenza.
Negli insediamenti temporanei, l’assenza di infrastrutture adeguate e la scarsità di risorse possono inoltre aumentare l’esposizione delle persone più vulnerabili a situazioni di insicurezza.
Le donne e le ragazze possono incontrare rischi specifici durante gli spostamenti necessari per procurarsi acqua, cibo o altri beni essenziali.
I bambini sfollati possono invece subire interruzioni della frequenza scolastica, perdita dei servizi di protezione e difficoltà di accesso all’assistenza sanitaria.
Anche le persone anziane e quelle con disabilità possono incontrare ostacoli significativi negli spostamenti e nell’utilizzo delle strutture di emergenza.
Per questa ragione, le attività umanitarie comprendono programmi dedicati alla protezione, all’assistenza psicologica, alla prevenzione degli abusi e al sostegno delle categorie maggiormente esposte.
La riduzione dei finanziamenti rischia però di limitare la capacità delle organizzazioni di mantenere questi servizi, proprio mentre le necessità della popolazione continuano ad aumentare.
L’emergenza somala evidenzia quindi una crisi nella quale i problemi climatici, economici e di sicurezza si rafforzano reciprocamente.
Le condizioni di siccità possono ridurre la produzione agricola e costringere le famiglie ad abbandonare le proprie terre.
Le violenze possono limitare la mobilità e ostacolare la distribuzione degli aiuti.
Le inondazioni possono provocare nuovi spostamenti, mentre la carenza di finanziamenti riduce la capacità di assistere le persone coinvolte.
Questa combinazione rende particolarmente complessa la gestione dell’emergenza e richiede interventi coordinati tra autorità nazionali, agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni umanitarie.
Il piano di risposta per il 2026 era stato presentato il 26 gennaio dal governo federale somalo, dalle Nazioni Unite e dai partner umanitari, con l’obiettivo di mobilitare 852 milioni di dollari per assistere 2,4 milioni di persone considerate prioritarie.
La programmazione era stata definita in un contesto di risorse finanziarie limitate, che aveva già imposto una selezione degli interventi più urgenti.
Il documento prevedeva attività nei settori della sicurezza alimentare, della nutrizione, della salute, dell’acqua, dell’igiene, dei servizi igienico-sanitari e della protezione delle popolazioni vulnerabili.
La disponibilità di finanziamenti adeguati avrebbe dovuto consentire alle organizzazioni di mantenere servizi essenziali e rafforzare la capacità di risposta alle emergenze.
Tuttavia, con l’avvicinarsi della fine del 2026, il livello di finanziamento rimane molto inferiore alle necessità inizialmente individuate.
Il 36% delle risorse mobilitate rappresenta quindi un ostacolo concreto alla continuità dei programmi, soprattutto considerando che la domanda di assistenza non sta diminuendo.
La situazione riflette anche le difficoltà più ampie del sistema umanitario internazionale, impegnato a rispondere contemporaneamente a numerose emergenze in Africa, Medio Oriente e altre regioni del mondo.
La presenza di crisi prolungate e nuove necessità di intervento determina una crescente competizione per le risorse disponibili, rendendo più difficile garantire finanziamenti stabili ai programmi pluriennali.
Per la Somalia, questa condizione può compromettere gli sforzi destinati a rafforzare la resilienza delle comunità e ridurre la dipendenza dagli aiuti.
Accanto all’assistenza immediata, il Paese necessita infatti di investimenti strutturali nella gestione delle risorse idriche, nell’agricoltura, nell’allevamento e nelle infrastrutture sanitarie.
La prevenzione degli effetti della siccità e delle inondazioni richiede sistemi di allerta precoce, infrastrutture più resistenti e programmi di sostegno ai mezzi di sussistenza delle popolazioni rurali.
Anche il rafforzamento delle capacità delle amministrazioni locali rappresenta un elemento importante per migliorare la gestione degli sfollamenti e l’accesso ai servizi essenziali.
Tuttavia, questi interventi di lungo periodo non possono sostituire la necessità di garantire immediatamente alimenti, acqua, assistenza sanitaria e protezione alle famiglie che si trovano in condizioni di emergenza.
Le Nazioni Unite hanno quindi rivolto un nuovo appello ai governi donatori e ai partner internazionali affinché aumentino rapidamente il sostegno finanziario.
Secondo Farhan Haq, senza finanziamenti aggiuntivi urgenti, migliaia di altre famiglie sfollate rischiano di rimanere prive dell’assistenza di cui hanno immediatamente bisogno.
L’avvertimento sottolinea la necessità di intervenire prima che le conseguenze della carenza di risorse diventino ancora più gravi.
La disponibilità di finanziamenti tempestivi potrebbe consentire di riattivare alcuni servizi sospesi, rafforzare i programmi nutrizionali e sostenere le organizzazioni impegnate nell’assistenza sanitaria.
Ulteriori risorse potrebbero inoltre migliorare la preparazione alle inondazioni previste, riducendo l’esposizione delle comunità e consentendo una risposta più rapida in caso di nuovi sfollamenti.
La cooperazione tra istituzioni somale, agenzie umanitarie e partner internazionali rimane quindi fondamentale per affrontare una situazione caratterizzata da esigenze crescenti e risorse insufficienti.
La Somalia si trova oggi davanti a una delle sfide umanitarie più complesse del Corno d’Africa, con oltre 3,3 milioni di persone sfollate e un sistema di assistenza che dispone soltanto di poco più di un terzo dei finanziamenti necessari.
La drastica riduzione dei beneficiari degli aiuti alimentari e la chiusura o il ridimensionamento di centinaia di strutture nutrizionali e sanitarie dimostrano che la carenza di risorse sta già producendo conseguenze concrete.
Il rischio di nuove inondazioni legate a El Niño potrebbe aggravare ulteriormente la situazione, costringendo altre famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni e aumentando la pressione sugli insediamenti esistenti.
Per evitare un ulteriore deterioramento delle condizioni umanitarie, sarà necessario rafforzare rapidamente la mobilitazione finanziaria e garantire la continuità dei programmi essenziali.
La priorità riguarda soprattutto la protezione delle popolazioni vulnerabili, il ripristino dei servizi sanitari, il sostegno nutrizionale e la preparazione alle emergenze climatiche.
L’appello delle Nazioni Unite evidenzia che la crisi somala non è soltanto una conseguenza della siccità, delle inondazioni e delle violenze, ma anche della crescente difficoltà di finanziare una risposta umanitaria proporzionata ai bisogni della popolazione.
La capacità della comunità internazionale di intervenire tempestivamente sarà determinante per sostenere milioni di persone e limitare le conseguenze di un’emergenza che continua a compromettere la sicurezza alimentare, la salute e le condizioni di vita delle comunità somale.