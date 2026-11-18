(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - *Comunità Energetiche Rinnovabili, in arrivo l'avviso per realizzare e
potenziare gli impianti: Regione Puglia stanzia 14 milioni di euro*
*Di Sciascio: "Promuoviamo la microgenerazione per l'autoapprovvigionamento
energetico dei territori"*
La Regione Puglia investe 14 milioni di euro per sostenere la realizzazione
e il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili a servizio delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). La
Giunta regionale, nella seduta di oggi, ha approvato la variazione di
bilancio necessaria a garantire la copertura finanziaria dell'intervento e
pubblico, la cui pubblicazione è prevista entro la fine dell'anno.
L'iniziativa rappresenta il naturale completamento del percorso avviato con
il bando, conclusosi nel giugno 2026, dedicato alla costituzione delle
Comunità Energetiche Rinnovabili. Dopo aver sostenuto la nascita delle CER
e la collaborazione tra cittadini, enti pubblici, imprese ed enti del Terzo
Settore per la produzione, la condivisione e il consumo locale di energia
rinnovabile, la Regione passa ora alla fase operativa, finanziando la
realizzazione degli impianti necessari all'autoconsumo collettivo
dell'energia prodotta.
Potranno accedere alle agevolazioni enti territoriali e altre
amministrazioni pubbliche locali, enti del Terzo Settore, cooperative di
comunità e micro, piccole e medie imprese, purché aderenti a una Comunità
Energetica Rinnovabile già costituita o da costituire prima dell'avvio
degli interventi finanziati. Si tratta di una platea di potenziali
beneficiari di cui 41 selezionati dal primo bando a sostegno della
costituzione delle CER: 33 Pubbliche Amministrazioni e 8 tra enti del Terzo
Settore e cooperative di comunità.
L'Avviso punta a favorire la produzione distribuita di energia rinnovabile,
lo scambio e l'accumulo dell'energia prodotta, l'autoconsumo collettivo e
la riduzione dei consumi energetici. L'obiettivo è duplice: da un lato
contrastare la povertà energetica e promuovere modelli sostenibili di
produzione e consumo, dall'altro accrescere l'accettabilità sociale delle
fonti rinnovabili attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità
locali.
"Gli impianti realizzati nell'ambito delle Comunità Energetiche Rinnovabili
rappresentano un'alternativa ai grandi impianti centralizzati – dichiara
l'assessore allo Sviluppo economico e Lavoro della Regione Puglia, *Eugenio
Di Sciascio* -. Parliamo di microgenerazione finalizzata
all'autoapprovvigionamento energetico di cittadini, imprese e comunità
locali. Dopo aver avviato a giugno un'analoga misura nel territorio di
Taranto, oggi estendiamo questa opportunità all'intera regione. È un cambio
di passo grazie al quale intendiamo assicurare a tutti un accesso sempre
più diffuso a sistemi energetici sostenibili, affidabili ed economicamente
accessibili, promuovendo allo stesso tempo città più inclusive, modelli di
consumo più responsabili e azioni concrete di contrasto ai cambiamenti
climatici".
Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola proposta progettuale per
la realizzazione o il potenziamento di uno o più impianti alimentati da
fonti rinnovabili ubicati nel territorio regionale.
Il costo complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 75
mila euro. Il contributo concedibile coprirà fino al 40% delle spese
ammissibili sostenute.
L'agevolazione potrà raggiungere un massimo di 800 mila euro per singola
proposta progettuale e fino a 1 milione di euro nel caso in cui siano
presentate più proposte riferite alla stessa Comunità Energetica
Rinnovabile.
Le iniziative finanziabili potranno prevedere la realizzazione di nuovi
impianti da fonti rinnovabili con potenza fino a 1 MW, il potenziamento di
impianti esistenti fino al medesimo limite o una combinazione delle due
soluzioni, purché gli impianti siano funzionali alla CER di riferimento.
La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso, pari a 14 milioni di
risorse, una quota pari a 5 milioni di euro è riservata ai soggetti che
hanno già beneficiato dei contributi regionali per la costituzione delle
Comunità Energetiche Rinnovabili.
La selezione avverrà mediante procedura valutativa a sportello: le domande
saranno esaminate e finanziate secondo l'ordine cronologico di
presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili