(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - almeno il 30% sotto gli obiettivi. Il governo Meloni continua a puntare sul
gas"
Antalya, 17 novembre 2026 – «C'è un problema di fondo nella strategia
energetica del governo Meloni, che punta a rafforzare il ruolo delle grandi
società energetiche del gas, italiane e non solo. Sono rimasto basito dalle
dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin, che presenta i 7,3 gigawatt di
rinnovabili come una grande conquista, quando siamo almeno il 30% sotto gli
obiettivi che lo stesso governo si è dato.
Il rafforzamento delle energie rinnovabili e l'accelerazione dei processi
di elettrificazione rappresenterebbero una vera e propria rivoluzione
democratica, perché consentirebbero anche alle famiglie e alle piccole e
medie imprese di produrre energia a basso costo. Oggi, invece, il peso
della tassazione sull'elettricità e sulle rinnovabili è maggiore rispetto
al gas. Un riequilibrio favorirebbe nuovi investimenti nella transizione
energetica.
Per fare in modo che in Italia non sia più il gas a determinare il prezzo
marginale dell'elettricità, dobbiamo intervenire su tre fronti: accelerare
sulle rinnovabili, anche valutando la nomina di un commissario unico per il
rilascio delle autorizzazioni; investire nelle infrastrutture e nelle reti
di distribuzione, eliminando i colli di bottiglia; potenziare i sistemi di
accumulo energetico.
La crisi climatica e la dipendenza energetica sono questioni di sicurezza
nazionale e globale, come hanno dimostrato le tensioni nello Stretto di
Hormuz e la guerra in Iran. L'Italia ha bisogno di accelerare sulla
transizione ecologica ed energetica, nell'interesse delle imprese e delle
famiglie. In questa direzione va anche la nostra proposta di bolletta
sociale, che prevede interventi per favorire la diffusione delle pompe di
calore».