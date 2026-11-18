almeno il 30% sotto gli obiettivi. Il governo Meloni continua a puntare sul

gas"

Antalya, 17 novembre 2026 – «C'è un problema di fondo nella strategia

energetica del governo Meloni, che punta a rafforzare il ruolo delle grandi

società energetiche del gas, italiane e non solo. Sono rimasto basito dalle

dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin, che presenta i 7,3 gigawatt di

rinnovabili come una grande conquista, quando siamo almeno il 30% sotto gli

obiettivi che lo stesso governo si è dato.

Il rafforzamento delle energie rinnovabili e l'accelerazione dei processi

di elettrificazione rappresenterebbero una vera e propria rivoluzione

democratica, perché consentirebbero anche alle famiglie e alle piccole e

medie imprese di produrre energia a basso costo. Oggi, invece, il peso

della tassazione sull'elettricità e sulle rinnovabili è maggiore rispetto

al gas. Un riequilibrio favorirebbe nuovi investimenti nella transizione

energetica.

Per fare in modo che in Italia non sia più il gas a determinare il prezzo

marginale dell'elettricità, dobbiamo intervenire su tre fronti: accelerare

sulle rinnovabili, anche valutando la nomina di un commissario unico per il

rilascio delle autorizzazioni; investire nelle infrastrutture e nelle reti

di distribuzione, eliminando i colli di bottiglia; potenziare i sistemi di

accumulo energetico.

La crisi climatica e la dipendenza energetica sono questioni di sicurezza

nazionale e globale, come hanno dimostrato le tensioni nello Stretto di

Hormuz e la guerra in Iran. L'Italia ha bisogno di accelerare sulla

transizione ecologica ed energetica, nell'interesse delle imprese e delle

famiglie. In questa direzione va anche la nostra proposta di bolletta

sociale, che prevede interventi per favorire la diffusione delle pompe di

calore».