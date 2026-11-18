Caltanissetta abbandona l’ultimo posto nella classifica nazionale della qualità della vita, ma continua a occupare una delle posizioni più critiche del Paese. La provincia nissena si colloca al 104° posto su 107 province italiane, guadagnando tre posizioni rispetto al 2025, quando era ultima. Il risultato emerge dalla 28ª edizione dell’indagine sulla qualità della vita 2026, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Un miglioramento nella graduatoria che, tuttavia, non modifica sostanzialmente il quadro delle difficoltà territoriali: Caltanissetta rimane la provincia siciliana con il risultato complessivo peggiore.

La graduatoria assegna al territorio nisseno appena 25,60 punti su una scala che vede Bolzano al vertice con 1.000 punti. Alle spalle di Caltanissetta figurano soltanto Foggia, al 105° posto con 21,37 punti, Crotone, al 106° con 19,27 punti, e Taranto, ultima con punteggio pari a zero. Il passaggio dalla 107ª alla 104ª posizione rappresenta dunque un recupero relativo, che non basta a ridurre in misura significativa la distanza dalle province meglio classificate.

Il dato assume particolare rilevanza nel confronto con il resto della Sicilia. Ragusa è la provincia dell’Isola con il piazzamento migliore, all’82° posto con 314,17 punti. Seguono Messina al 93°, Trapani al 94°, Siracusa al 95°, Catania al 99°, Enna al 100°, Palermo al 102° e Agrigento al 103°. Caltanissetta chiude la graduatoria regionale, confermando una condizione di svantaggio che la risalita di tre posizioni non riesce ancora a superare.

L’indagine prende in considerazione 92 indicatori distribuiti in nove ambiti: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, turismo, intrattenimento e cultura. La valutazione non riguarda quindi un singolo servizio o un particolare settore economico, ma una pluralità di condizioni che contribuiscono a determinare il benessere complessivo di una comunità.

L’analisi dei singoli ambiti restituisce, per Caltanissetta, un quadro più articolato rispetto alla sola posizione generale. Tra i risultati più significativi emerge quello relativo ai reati e alla sicurezza, dove la provincia passa dall’83° al 43° posto, guadagnando quaranta posizioni. Anche il sistema salute presenta un piazzamento relativamente favorevole, con il 22° posto nazionale, sostanzialmente in linea con il risultato dell’anno precedente, quando la provincia occupava la 21ª posizione.

Segnali di recupero si osservano inoltre nel settore affari e lavoro, che passa dal 102° al 93° posto, e nella sicurezza sociale, che sale dal 104° al 96°. Si tratta di miglioramenti nelle rispettive graduatorie che meritano attenzione, pur non essendo sufficienti a determinare un avanzamento più consistente nella classifica complessiva.

Restano invece particolarmente problematici altri settori. Nell’istruzione e formazione Caltanissetta occupa il 106° posto, confermando il risultato del 2025. Il turismo, l’intrattenimento e la cultura scendono dal 97° al 102° posto, mentre l’ambiente rimane al 99°. Anche reddito e ricchezza, pur migliorando di una posizione, si fermano al 97° posto. Sono indicatori che evidenziano la persistenza di debolezze strutturali e pongono interrogativi sulle prospettive di sviluppo economico, sulle opportunità formative e sulla capacità del territorio di valorizzare le proprie risorse.

Il confronto nazionale rende ancora più evidente la distanza tra le diverse aree del Paese. Bolzano conquista il primo posto, seguita da Milano e Bologna. Le prime dieci posizioni sono occupate da province del Nord e da Firenze, mentre nessuna provincia dell’Italia meridionale e insulare riesce a entrare nelle prime cinquanta. Tutte le ventuno province appartenenti al gruppo con i risultati complessivi più bassi si trovano nel Mezzogiorno.

La posizione di Caltanissetta si inserisce quindi in un divario territoriale più ampio, ma presenta anche caratteristiche specifiche che richiedono un’analisi autonoma. La presenza di risultati relativamente positivi in sanità e sicurezza dimostra che le condizioni del territorio non sono uniformemente negative. Allo stesso tempo, le difficoltà nell’istruzione, nel reddito, nel lavoro e nella valorizzazione turistica segnalano la necessità di interventi capaci di incidere sulle opportunità economiche e sociali.

La classifica non consente, da sola, di attribuire responsabilità dirette a una singola amministrazione o di individuare le cause di ogni criticità. Gli indicatori utilizzati risentono infatti di dinamiche economiche, sociali e demografiche che possono svilupparsi su periodi prolungati e coinvolgere differenti livelli istituzionali. I risultati costituiscono però una base documentale utile per valutare le priorità delle politiche pubbliche e verificare nel tempo l’efficacia degli interventi.

Per le istituzioni locali, regionali e nazionali, il dato più rilevante non dovrebbe essere soltanto il recupero di tre posizioni, quanto la permanenza della provincia nissena nella fascia più bassa della graduatoria italiana. Il miglioramento statistico può rappresentare un segnale incoraggiante, ma non può essere considerato un traguardo sufficiente. La sfida riguarda la capacità di trasformare gli avanzamenti registrati in alcuni settori in un progresso più equilibrato e duraturo.

Particolare attenzione merita il sistema dell’istruzione, dove il 106° posto nazionale costituisce uno dei dati più critici dell’intera rilevazione. Investire nella qualità dei percorsi formativi, nel collegamento tra scuola e mondo produttivo e nelle opportunità per le nuove generazioni rappresenta una prospettiva strategica per contrastare gli squilibri territoriali. Analogamente, il rafforzamento delle attività economiche, delle infrastrutture e dell’offerta culturale potrebbe contribuire a creare condizioni più favorevoli alla crescita del territorio.

Il risultato del 2026 consegna dunque a Caltanissetta una fotografia dai contorni contrastanti. Da una parte, la provincia non è più l’ultima d’Italia e registra alcuni miglioramenti settoriali significativi; dall’altra, rimane in fondo alla classifica siciliana e tra le quattro province con la qualità della vita complessivamente più bassa del Paese.

Uscire dall’ultimo posto è un risultato statistico. Uscire stabilmente dalle ultime posizioni rappresenta invece una sfida politica, economica e istituzionale. La differenza tra questi due obiettivi sarà misurata non soltanto dalle prossime classifiche, ma soprattutto dalla capacità di migliorare concretamente le opportunità, i servizi e le condizioni di vita dei cittadini della provincia nissena.