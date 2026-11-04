Manovra: Forattini (Pd), per l’agricoltura solo annunci, nessuna politica concreta

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - «Ancora una volta il Governo annuncia una svolta per l’agricoltura, ma la legge di bilancio non offre risposte adeguate alle difficoltà delle imprese. A fronte dell’aumento dei costi di produzione, del caro energia, della crisi climatica e di prezzi spesso insufficienti a garantire un reddito dignitoso agli agricoltori, servirebbero interventi strutturali e risorse concrete.
Anche su ColtivaItalia occorre evitare la propaganda: una parte consistente delle risorse annunciate proviene dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e non rappresenta quindi nuova dotazione aggiuntiva per il settore. A questo si aggiunge che, ad oggi, mancano ancora i decreti attuativi necessari a rendere operative le misure.
Restano insufficienti gli interventi per sostenere il reddito degli agricoltori, la gestione del rischio climatico, gli investimenti, l’innovazione e il ricambio generazionale. Non si può chiedere alle imprese agricole di essere competitive e sostenibili senza mettere a disposizione strumenti adeguati. L’agricoltura italiana ha bisogno di politiche concrete, non di annunci».
Lo dichiara Antonella Forattini, deputata PD e capogruppo in Commissione Agricoltura alla Camera.