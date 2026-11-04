IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT, SEZIONE ANTIDOPING (CAS ADD), CONFERMA PARZIALMENTE LA SANZIONE NEI CONFRONTI DI ANA MARIA BĂRBOSU (ROMANIA)

Il Tribunale Arbitrale dello Sport, Sezione Antidoping (TAS ADD) ha accolto parzialmente la richiesta di avvio di un procedimento disciplinare presentata da World Gymnastics contro la ginnasta Ana Maria Bărbosu (Romania), in relazione a tre violazioni delle norme di reperibilità per i controlli antidoping. La signora Bărbosu è stata ritenuta colpevole di violazione delle norme antidoping (ADRV) e sanzionata con un periodo di squalifica di due anni a partire dal 5 maggio 2026, data di inizio della sua sospensione provvisoria.

World Gymnastics delega la gestione del suo programma antidoping all’Agenzia Internazionale per i Test (ITA). Nella primavera del 2026, l’ITA ha informato la signora Bărbosu di un provvedimento antidoping, in quanto erano state registrate tre violazioni relative alla sua reperibilità tra settembre e dicembre 2025, ovvero in un periodo di 12 mesi. Le è stata inflitta la squalifica standard di due anni e la sospensione provvisoria a partire dal 5 maggio 2026. La signora Bărbosu ha comunicato all’ITA di non essere d’accordo con le conseguenze proposte e ha richiesto un’udienza dinanzi al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) per le violazioni antidoping.

Il 20 agosto 2026 si è tenuta un’udienza in cui un Giudice Unico ha ascoltato le argomentazioni di entrambe le parti. Il Giudice ha ritenuto che le tre mancate comunicazioni sulla reperibilità dell’atleta fossero state correttamente registrate nell’arco di 12 mesi, periodo che costituisce una violazione delle norme antisportive. Di conseguenza, la Sig.ra Bărbosu è sanzionata con un periodo di ineleggibilità di due anni, con detrazione del periodo di sospensione provvisoria già scontato. Tuttavia, il Giudice ha stabilito che tutti i risultati agonistici ottenuti dalla Sig.ra Bărbosu a partire da dicembre 2025 non saranno invalidati. La richiesta è pertanto parzialmente accolta.

La signora Bărbosu e World Gymnastics sono coinvolte in un separato procedimento arbitrale in corso presso il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) relativo alla finale di ginnastica artistica femminile al corpo libero durante i Giochi Olimpici di Parigi del 2024. Tale procedimento (Federazione Rumena di Ginnastica e Ana Maria Bărbosu contro Jordan Chiles, USA Gymnastics, Donatella Sacchi e World Gymnastics) è stato rinviato al TAS dal Tribunale Federale Svizzero nel febbraio 2026, e sarà riesaminato alla luce di nuove prove. Le parti si stanno scambiando atti scritti e hanno chiesto al TAS di non tenere un’udienza prima del maggio 2027.

Questo è un riassunto non ufficiale destinato all’uso da parte dei media.

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La Divisione Antidoping del TAS (CAS ADD) è stata creata nel 2019 come autorità di prima istanza per esaminare e decidere i casi di doping in conformità con il Codice Mondiale Antidoping (WADC). Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), le Federazioni Internazionali riconosciute dal CIO e i firmatari del WADC hanno delegato alla CAS ADD l’autorità di giudicare se si è verificata una violazione delle norme antidoping e di applicare le sanzioni. La CAS ADD opera tutto l’anno e i Giudici Unici della CAS ADD sono specializzati in materia di normative antidoping. Le procedure della CAS ADD sono riservate e le sentenze non sono rese pubbliche.

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THE COURT OF ARBITRATION FOR SPORT ANTI-DOPING DIVISION (CAS ADD) PARTIALLY UPHOLDS SANCTION AGAINST ANA MARIA BĂRBOSU (ROMANIA).

The Court of Arbitration for Sport Anti-Doping Division (CAS ADD) has partially upheld a request for disciplinary proceedings by World Gymnastics against gymnast Ana Maria Bărbosu (Romania), concerning three whereabouts failures for Anti Doping tests. Ms Bărbosu is found to have committed an Anti-Doping Rule Violation (ADRV) and is sanctioned with a two-year period of ineligibility from 5 May 2026, the start date of her provisional suspension.

World Gymnastics delegates the management of its Anti-Doping programme to the International Testing Agency (ITA). In spring 2026, the ITA informed Ms Bărbosu of an ADRV, as three whereabouts failures had been recorded against her between September and December 2025, i.e. within a 12-month period. She was charged with the standard applicable period of ineligibility of two years and provisionally suspended from 5 May 2026. Ms Bărbosu informed the ITA that she did not agree to the proposed consequences and requested a hearing before the CAS ADD.

A hearing was held on 20 August 2026 where a Single Judge heard the arguments by both Parties. He considered that the three whereabouts failures were correctly recorded against the athlete within a 12-month period, which constitutes an ADRV. Consequently, Ms Bărbosu is sanctioned with a period of ineligibility of two years, with credit for provisional suspension served. However, he determined that all competitive results obtained by Ms Bărbosu since December 2025 shall not be disqualified. The request is therefore partially upheld.

Ms Bărbosu and World Gymnastics are involved in a separate ongoing CAS arbitration procedure concerning the women’s gymnastics floor exercise final during the 2024 Summer Paris Olympic Games. This procedure (Romanian Gymnastics Federation & Ana Maria Bărbosu v. Jordan Chiles, USA Gymnastics, Donatella Sacchi & World Gymnastics) was referred back to CAS by the Swiss Federal Tribunal in February 2026, which will be re-examined in light of new evidence. The Parties are exchanging written proceedings and have requested CAS not to hold a hearing before May 2027.

This is an unofficial summary for media use.

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The CAS Anti-Doping Division (CAS ADD) was created in 2019 as a first instance authority to hear and decide anti doping cases in accordance with the World Anti-Doping Code (WADC). The International Olympic Committee (IOC), International Federations recognised by the IOC and signatories to the WADC have delegated the CAS ADD the authority to adjudicate whether a violation of anti-doping rules has occurred and apply sanctions. The CAS ADD operates year-round and CAS ADD Single Judges are specialised in anti-doping regulations. CAS ADD procedures are confidential, and rulings are not made publicly available.