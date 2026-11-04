Ambiente, Della Porta (FdI): progetto Sea Trace fondamentale per recupero dei rifiuti in mare

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Il progetto Sea Trace è un progetto fondamentale per il recupero dei rifiuti in mare e per la tutela ambientale. E’ un progetto che nasce in seno alla legge Salvamare che esiste dal 2022, una legge che però non è in grado ad oggi di esprimere tutta la sua potenzialità perché per ora non si riesce a quantificare i rifiuti pescati in mare accidentalmente, i cosiddetti Rap. Con il progetto Sea Trace si interviene proprio su questo, anche tramite la legge Salvamare, tutelando i pescatori che venivano sanzionati per riportare a riva e rifiuti pescati, e dunque per porre ordine a questo paradosso. Un progetto che prende vita a Termoli in Molise, da cui arriva una soluzione che renda la legge Salvamare operativa e misurabile e che può diventare un modello nazionale e non solo. Il mare non è solo pesca ma è una infrastruttura economica e ambientale insieme, è turismo e infrastrutture marine allo stesso tempo, un ambiente che va valorizzato e sul quale siamo intervenuti anche con decreto semplificazioni del quale sono stato relatore, per appunto semplificare la vita delle navi in mare”.
Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta in Senato, al convegno da lui promosso di presentazione del progetto Sea Trace.