(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Gentili colleghi,
in allegato il comunicato stampa del Premio Sviluppo sostenibile. A salire sul palco di Ecomondo, la cui manifestazione del Premio Sviluppo Sostenibile 2026 si è svolta presso la Fiera di Rimini, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale insieme alla dirigente comunale Angelica Vagnozzi e all'architetto Maria Grazia Fasciolo. Anche il Comune di Latina, infatti, è risultato vincitore, a parimerito insieme ad altri otto soggetti, nella sezione "Resilienza e adattamento al cambiamento climatico" per il progetto di piazzale dei Mercanti.
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