(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - *4 novembre, Bonetti: gratitudine a chi serve l'Italia*
"Ieri abbiamo dato l'ultimo saluto a quattro nostri militari che hanno
perso la vita servendo l'Italia. Oggi, nella Giornata dell'Unità Nazionale
e delle Forze Armate, i sentimenti sono gli stessi: gratitudine a loro e a
tutte le donne e gli uomini in divisa. Il 4 novembre è questo: la
consapevolezza che la nostra unità nazionale è un bene che insieme dobbiamo
custodire e che le Forze Armate, con il loro servizio fino al sacrificio
della vita, contribuiscono a proteggere la nostra sicurezza e la libertà
del nostro Paese. Non dimentichiamolo".