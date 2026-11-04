VIABILITÀ, MARCHETTI (LEGA): “DAL MIT FINO A 119 MILA EURO PER I PICCOLI COMUNI UMBRI”

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “La sicurezza delle strade e la manutenzione della viabilità rappresentano esigenze fondamentali, soprattutto per i piccoli Comuni, che spesso devono fare i conti con risorse limitate e difficoltà nel finanziare interventi indispensabili per i propri cittadini. Per questo è importante l’iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che mette a disposizione 10 milioni di euro a livello nazionale attraverso il Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni.
Per l’Umbria sono previsti fino a 119 mila euro complessivi, destinati a finanziare interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali. Una misura rivolta ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che potranno presentare progetti per un importo massimo di 150 mila euro ciascuno. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma dedicata del MIT dalle ore 12 di martedì 10 novembre fino alle ore 12 di lunedì 30 novembre 2026.
Si tratta di un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione che il ministro Matteo Salvini sta riservando alle esigenze dei territori, senza trascurare le realtà più piccole e quelle amministrazioni locali che hanno maggiormente bisogno di sostegno per garantire servizi e infrastrutture efficienti. Investire sulla manutenzione stradale significa migliorare la sicurezza, agevolare i collegamenti, contrastare l’isolamento delle aree periferiche e rendere i nostri borghi più vivibili e accessibili”.
Così in una nota il deputato Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega Umbria