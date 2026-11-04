La Commissione presenta il programma di lavoro 2027 per un’Europa più forte e sovrana e riferisce in merito agli sforzi di semplificazione

Oggi la Commissione ha adottato il suo programma di lavoro per il 2027, che definisce le principali iniziative legislative e non legislative per l’anno a venire. Il programma è accompagnato dalla relazione annuale 2026 sulla semplificazione, l’attuazione e l’applicazione delle norme, che fa il punto sui progressi compiuti verso norme UE più semplici e risultati più efficaci sul campo. In un periodo di grandi cambiamenti, l’Unione europea si sta ridefinendo per costruire

un’Europa più indipendente, sicura e prospera

La presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Stiamo preparando l’Europa alle sfide future. Il nostro programma di lavoro per il 2027 definisce politiche ambiziose per rafforzare la presenza della nostra Unione. Dall’approfondimento del mercato unico all’espansione delle nostre partnership globali. Con politiche strategiche e razionalizzate, continueremo a costruire un’Europa forte e indipendente. Un’Europa che sia al servizio dei suoi cittadini e delle sue imprese”.

Nel 2027, la Commissione si concentrerà sulla realizzazione, l’attuazione e l’applicazione delle nostre ambiziose politiche. Continuerà ad attuare la tabella di marcia “Un’Europa, un mercato” per stimolare la competitività, approfondire il mercato unico e ridurre la burocrazia e gli ostacoli alla crescita in tutta Europa. Il programma di lavoro definisce anche come la Commissione intende rafforzare il nostro modello sociale unico, ridurre le dipendenze strategiche, rafforzare la difesa dell’UE, sostenere l’Ucraina, ampliare i partenariati globali e proteggere la democrazia e i cittadini. Le nuove iniziative saranno chiare, flessibili e adeguate allo scopo.

Delivering on Europe’s priorities also means ensuring that its rules work in practice, without imposing unnecessary burdens. The Annual Report sets out the progress made in clearing the path to a simpler, more competitive Europe.

Robust analysis of evidence and active engagement with a wide range of stakeholders are essential for effective legislation. During implementation dialogues, College members have engaged directly with over 1,500 stakeholders – including industry representatives, civil society, social partners, business associations and public authorities at all levels.

In parallel, the enforcement of EU legislation has increased in pace. The Commission launched 874 infringement procedures, the highest number in ten years; referred 61 cases to the Court of Justice and requested financial sanctions in 25 cases. The Commission closed 499 infringement procedures as Member States complied with EU law. It will continue to speed up enforcement, across all areas, including with a focus on the Single Market.

Key deliverables of the 2027 work programme

Promoting sustainable prosperity and competitiveness: The Commission will take coordinated action to address high energy prices, strengthen its economy and further eliminate barriers to the Single Market. The Commission will create a European Corporation on Critical Raw Materials. It will table proposals to complete the Savings and Investments Union, including the venture capital framework reform and the Bank competitiveness and simplification package . It will tap the potential of Artificial Intelligence by proposing a blueprint for AI in health, transport, agri-food, manufacturing and defence and space. To ensure that technologies serve both people and our competitiveness, the Commission will propose a digital transformation package.

The Commission will take coordinated action to address high energy prices, strengthen its economy and further eliminate barriers to the Single Market. The Commission will create a European Corporation on Critical Raw Materials. It will table proposals to complete the Savings and Investments Union, including the venture capital framework reform and the . It will tap the potential of Artificial Intelligence by proposing a blueprint for AI in health, transport, agri-food, manufacturing and defence and space. To ensure that technologies serve both people and our competitiveness, the Commission will propose a digital transformation package. Supporting people, strengthening our societies and social model: The Commission will continue work to reinforce and will restate commitment to the enduring principles of the European Pillar of Social Rights. It will build on the EU’s Affordable Housing Plan to increase access to affordable housing through a housing simplification package. The Commission will propose European university alliances 2.0 to improve the quality of higher education. The European Care Deal will promote affordable, quality care. We will work towards preparing our systems for changing demographic realities.

The Commission will continue work to reinforce and will restate commitment to the enduring principles of the European Pillar of Social Rights. It will build on the EU’s Affordable Housing Plan to increase access to affordable housing through a housing simplification package. The Commission will propose European university alliances 2.0 to improve the quality of higher education. The European Care Deal will promote affordable, quality care. We will work towards preparing our systems for changing demographic realities. Introducing a new era for defence and security: The Commission will continue investing in defence. It remains committed to supporting Ukraine and will continue to implement the EU-Ukraine Defence industrial pact to enhance cooperation between the industries of the EU and Ukraine. A new European Instrument for Strategic Enablers will boost Europe’s defence capabilities at scale. The new European Security Emergency Protocol will help enable the EU to quickly respond to evolving security threats to Europe. In addition, the Commission will increase the security of the external border by proposing a European emergency response framework and modernising the Schengen visa framework. The Commission will also further assess the impact of its data retention rules.

The Commission will continue investing in defence. It remains committed to supporting Ukraine and will continue to implement the EU-Ukraine Defence industrial pact to enhance cooperation between the industries of the EU and Ukraine. A new European Instrument for Strategic Enablers will boost Europe’s defence capabilities at scale. The new European Security Emergency Protocol will help enable the EU to quickly respond to evolving security threats to Europe. In addition, the Commission will increase the security of the external border by proposing a European emergency response framework and modernising the Schengen visa framework. The Commission will also further assess the impact of its data retention rules. Sustaining our quality of life: The Commission will keep working on adapting to and mitigating climate change. It will propose a European Water Initiative to help better manage our vital water resources, present a European Heatwave Plan to improve cross-sectoral action; and consider reinforcing capacities and capabilities required for the EU to address future crises. The Commission will also launch a Climate Insurance Alliance to address the climate insurance gap and improve risk management everywhere. The review of the nature protection Directives will allow us to assess whether changes to the legal framework are needed to continue to function effectively. To ensure effectiveness in view of climate neutrality objective and to move away from fossil fuels, we will review the CO2 standards for heavy-duty vehicles.

The Commission will keep working on adapting to and mitigating climate change. It will propose a European Water Initiative to help better manage our vital water resources, present a European Heatwave Plan to improve cross-sectoral action; and consider reinforcing capacities and capabilities required for the EU to address future crises. The Commission will also launch a Climate Insurance Alliance to address the climate insurance gap and improve risk management everywhere. The review of the nature protection Directives will allow us to assess whether changes to the legal framework are needed to continue to function effectively. To ensure effectiveness in view of climate neutrality objective and to move away from fossil fuels, we will review the CO2 standards for heavy-duty vehicles. Protecting democracy and upholding values: Seventy years after the signature of the Treaty of Rome, the Commission will gather the brightest minds from across the EU in a new Congress of Europe to help shape a shared vision for Europe’s future. We will step up our work under the European Democracy Shield, including by coming forward with a Recommendation on Safety in politics to safeguard inclusive democratic participation. The Commission will also follow up on the European Citizens’ Initiative on conversion practices with a Recommendation calling on Member States to ban them.

Seventy years after the signature of the Treaty of Rome, the Commission will gather the brightest minds from across the EU in a new Congress of Europe to help shape a shared vision for Europe’s future. We will step up our work under the European Democracy Shield, including by coming forward with a Recommendation on Safety in politics to safeguard inclusive democratic participation. The Commission will also follow up on the European Citizens’ Initiative on conversion practices with a Recommendation calling on Member States to ban them. Sfruttare il nostro potere e le nostre partnership all’estero: l’UE continuerà a costruire partnership di fiducia per ridurre le vulnerabilità e rafforzare le catene di approvvigionamento. Approfondirà la cooperazione strategica con partner chiave, come il Canada, e consoliderà i nostri legami commerciali ed economici all’estero, in particolare con Indonesia, India, Australia, Filippine e Thailandia. L’UE svilupperà nuovi strumenti contro i rischi economici all’estero con uno strumento di diversificazione e un patto di deterrenza. L’UE continuerà a sostenere l’ordine internazionale basato sulle regole, di cui la Corte penale internazionale è parte fondamentale. Continuerà a sostenere fermamente l’Ucraina e a contribuire alla pace e alla stabilità in Medio Oriente, Siria, Libano e Mar Rosso, continuando al contempo a promuovere la libertà di navigazione e la sicurezza marittima attraverso gli stretti di Hormuz e Bab al-Mandab.

l’UE continuerà a costruire partnership di fiducia per ridurre le vulnerabilità e rafforzare le catene di approvvigionamento. Approfondirà la cooperazione strategica con partner chiave, come il Canada, e consoliderà i nostri legami commerciali ed economici all’estero, in particolare con Indonesia, India, Australia, Filippine e Thailandia. L’UE svilupperà nuovi strumenti contro i rischi economici all’estero con uno strumento di diversificazione e un patto di deterrenza. L’UE continuerà a sostenere l’ordine internazionale basato sulle regole, di cui la Corte penale internazionale è parte fondamentale. Continuerà a sostenere fermamente l’Ucraina e a contribuire alla pace e alla stabilità in Medio Oriente, Siria, Libano e Mar Rosso, continuando al contempo a promuovere la libertà di navigazione e la sicurezza marittima attraverso gli stretti di Hormuz e Bab al-Mandab. Lavorare insieme e preparare l’Unione al futuro: la Commissione rinnova l’appello ai colegislatori affinché raggiungano un accordo politico sul prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034 entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di essere pronti ad avviarne l’attuazione a partire dal 1 ° gennaio 2028. Parallelamente, la Commissione rafforzerà la tutela del denaro dei contribuenti con la revisione dell’architettura antifrode, compresa la prossima revisione della legislazione relativa all’OLAF, alla Procura europea e alla tutela degli interessi finanziari dell’UE.

L’attenzione ai risultati e regole più semplici.

Dall’inizio del suo mandato, la Commissione ha proposto 12 pacchetti omnibus, insieme ad altre iniziative di semplificazione, con il potenziale di generare oltre 22 miliardi di euro di risparmi annuali , quasi il 60% dell’obiettivo prefissato. La priorità ora è garantire che le imprese e i cittadini europei ne percepiscano l’impatto. A tal fine, è fondamentale ottenere accordi rapidi e ambiziosi dai colegislatori sulle proposte in sospeso.

La Commissione ha inoltre intensificato i propri sforzi per aiutare gli Stati membri ad applicare le norme dell’UE in modo più coerente attraverso tabelle di marcia per il recepimento, strategie di attuazione, orientamenti pratici e assistenza tecnica mirata. E per evitare che requisiti nazionali non necessari reintroducano gli oneri eliminati a livello UE, la Commissione sta collaborando con gli Stati membri a un nuovo Patto contro l’eccessiva burocrazia .

Inoltre, la Commissione proseguirà il processo di semplificazione, presentando ulteriori proposte in tal senso, come il pacchetto sulla competitività e la semplificazione del settore bancario. Il quadro post-2030 consentirà di realizzare la semplificazione, garantendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Sfondo

Ogni anno, la Commissione adotta un programma di lavoro che definisce l’elenco delle azioni che intraprenderà nell’anno successivo. Il programma di lavoro informa il pubblico e i colegislatori sugli impegni politici assunti per presentare nuove iniziative, comprese le proposte di semplificazione, ritirare le proposte pendenti e rivedere la legislazione UE vigente. Il programma di lavoro è il risultato di una stretta collaborazione con il Parlamento europeo, gli Stati membri e gli organi consultivi dell’UE.