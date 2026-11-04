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Economia

Gli sforzi di semplificazione dell’UE devono produrre risultati concreti per le imprese

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Il presidente di BusinessEurope, Maciej Witucki

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Commentando la pubblicazione odierna del Programma di lavoro e della Relazione sulla semplificazione della Commissione, BusinessEurope ha sottolineato che gli sforzi di semplificazione dell’UE non si sono ancora tradotti in vantaggi concreti per le imprese sul territorio. Il presidente di BusinessEurope, Maciej Witucki, ha dichiarato:

«La Commissione deve intensificare significativamente i suoi sforzi per ridurre gli oneri normativi esistenti e impedire che ne emergano di nuovi. Una moratoria immediata sui nuovi oneri, compresi quelli derivanti dalla legislazione secondaria, è attesa da tempo.»

Al contempo, la Commissione ha dimostrato leadership nel mettere la semplificazione all’ordine del giorno, anche attraverso il ritiro di proposte onerose sui pagamenti in ritardo e sulle dichiarazioni ambientali dal suo programma di lavoro 2027, come richiesto da tempo da BusinessEurope. Tuttavia, dovrebbe fare di più nell’attuare le raccomandazioni concrete presentate dalle imprese , comprese le 138 proposte contenute nel nostro Omnibook .

Per ripristinare la competitività dell’Europa non bastano le promesse di semplificazione, e la Commissione non può farcela da sola. Anche il Parlamento europeo e il Consiglio devono dare priorità a riduzioni concrete degli oneri burocratici. Ciò significa andare oltre le semplificazioni di facciata e perseguire la deregolamentazione laddove sia richiesta da una valutazione di proporzionalità. L’Europa ha bisogno di un quadro normativo che consenta alle imprese di investire, innovare e crescere, e non di uno che le ostacoli.

(AGENPARL)
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