(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Calendario dei lavori della Commissione bilancio sul ddl di bilancio per il 2027:
📌Giovedì 12 novembre, al termine dell’audizione del Ministro dell’economia e delle finanze: esame preliminare;
📌Martedì 17 novembre, ore 18: termine per la presentazione delle proposte emendative;
📌Lunedì 23 novembre, ore 13: comunicazione in ordine all’ammissibilità delle proposte emendative e successiva riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la programmazione del prosieguo dei lavori in Commissione anche ai fini della definizione del numero delle proposte emendative da segnalare;
📌Lunedì 23 novembre, ore 20: termine per le richieste di riesame delle dichiarazioni di inammissibilità;
📌Martedì 24 novembre ore 13: comunicazione in ordine all’esito delle richieste di riesame.
Il termine per le segnalazioni delle proposte emendative dovrebbe essere fissato per la giornata di mercoledì 25 novembre.