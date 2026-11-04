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Puglia

Screening uditivo nelle scuole primarie di Monopoli

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - L'iniziativa è promossa dall' Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Monopoli, guidato dall'assessora Rosanna Perricci , in collaborazione con ASL Bari e l'U.O.S.D. di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale "Monopoli-Fasano".

Lo screening uditivo rappresenta un'importante opportunità per riconoscere tempestivamente eventuali disturbi dell'udito, favorendo il benessere dei bambini, il loro apprendimento e una piena partecipazione alla vita scolastica. La prevenzione assume un ruolo fondamentale durante l'età evolutiva, quando ascoltare correttamente è essenziale per lo sviluppo delle capacità comunicative, relazionali e cognitive.

Il progetto coinvolgerà i quattro istituti comprensivi della città secondo un calendario programmato: il 10 novembre presso la scuola primaria "Vito Intini" e il 12 novembre presso la "Vincenza Sofo" per il I Istituto Comprensivo; il 16 novembre presso la scuola primaria "Modugno" per il II Istituto Comprensivo; il 18 novembre presso la "Melvin Jones" per il III Istituto Comprensivo; infine, il 23 e il 26 novembre presso la scuola primaria "Carolina Bregante" per il IV Istituto Comprensivo.

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

L'iniziativa conferma l'attenzione dell'Amministrazione comunale, attraverso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, verso la salute e la crescita dei bambini, promuovendo una sempre più stretta collaborazione tra istituzioni scolastiche e servizi sanitari. Un'azione concreta che punta a diffondere la cultura della prevenzione e a garantire ai più piccoli maggiori opportunità di crescita e apprendimento.

(AGENPARL)
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