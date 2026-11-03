Sabato 7 Novembre ad Ascoli Piceno un tour urbano dedicato alla scoperta della ceramica ascolana

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2026 - urbano dedicato alla scoperta della ceramica ascolana
Sabato 7 novembre alle ore
15 è in programma la visita guidata "Ascoli Piceno città della
ceramica", un itinerario urbano dedicato alla scoperta di una delle più
antiche e significative tradizioni artigianali della città.
L'iniziativa accompagnerà
i partecipanti lungo un percorso che, partendo dalle opere di riqualificazione
urbana realizzate attraverso l'arte ceramica, consentirà di conoscere da vicino
il valore culturale e artistico della produzione locale, fino ad arrivare agli
spazi di CERAMICAscoli, dove sarà possibile ammirare il lavoro dei mastri vasai
Popolo.
L'iniziativa è organizzata
da Unione Sportiva Acli Marche, con il sostegno del Comune di Ascoli Piceno,
nell'ambito di CERAMICAscoli 2026.
La partecipazione è
gratuita, ma è necessaria la prenotazione mediante messaggio al numero
limitati.