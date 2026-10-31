L’UE annuncia l’istituzione e la composizione del gruppo consultivo PreparEU sulla preparazione europea alle catastrofi

Oggi, la Commissione europea istituisce il gruppo consultivo PreparEU, incaricato di fornire consulenza strategica alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e alla Commissaria per l'Uguaglianza, la preparazione e la gestione delle crisi Hadja Lahbib, su come affrontare al meglio i rischi crescenti di catastrofi, compresi gli eventi meteorologici estremi e gli incendi boschivi.

La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Poiché i cambiamenti climatici determinano fenomeni meteorologici sempre più estremi e catastrofi naturali, l'Europa è pronta a intervenire in aiuto. Dobbiamo pensare in grande e imparare più velocemente. È per questo motivo che riuniamo i vigili del fuoco e i soccorritori di emergenza più esperti d'Europa: per attingere alla loro esperienza e rendere l'Europa più preparata, dotandola di un coordinamento civile-militare più efficace e delle attrezzature e capacità di cui abbiamo bisogno. I vigili del fuoco e i soccorritori presenteranno proposte concrete per rafforzare ulteriormente la protezione civile dell'UE, in modo che la solidarietà europea sia sempre presente quando si verifica una catastrofe".

Il gruppo è stato annunciato dalla Presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione europea del 16 settembre 2026. Sarà composto da 11 esperti di alto livello con esperienza nella protezione civile e nella gestione delle crisi nell'UE e da 6 scienziati e accademici provenienti da diversi Stati membri dell'UE.

Il gruppo consultivo esaminerà le capacità attuali degli Stati membri dell'UE nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'UE e di rescEU. Esaminerà inoltre l'impatto immediato e a lungo termine dei rischi naturali, quali gli eventi meteorologici estremi e gli incendi boschivi, dei rischi tecnologici e di altre minacce emergenti, nonché i loro possibili effetti sui movimenti di massa della popolazione, sull'assistenza sanitaria di emergenza, sull'accoglienza, sulle comunicazioni e sulla gestione delle conseguenze derivanti da perturbazioni delle infrastrutture critiche. Il gruppo discuterà di prevenzione e preparazione nel contesto dei rischi in rapida evoluzione e del possibile sviluppo di nuove capacità, anche per quanto riguarda le risorse a duplice uso e la flotta antincendio europea.

Il gruppo terrà la sua prima riunione a inizio novembre 2026 con l'obiettivo di presentare le sue raccomandazioni alla Presidente von der Leyen e alla Commissaria Lahbib entro la primavera del 2027.

Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa.

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Commissione europea – Rappresentanza in Italia