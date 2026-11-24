(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - In occasione dell'incontro di sensibilizzazione presentato dall'Associazione Prima Fila, "Scarpette Rosse", inaugurata questa sera la "Cassetta Rossa" a Palazzo Sant'Agostino, un segnale concreto contro la violenza di genere, nel cuore delle istituzioni.
Non è solo un simbolo, ma uno strumento reale di ascolto e vicinanza: un punto di riferimento sicuro e anonimo dove chiunque subisca violenze, abusi o discriminazioni può lasciare una richiesta d'aiuto, una segnalazione o semplicemente rompere il silenzio, sapendo di trovare una rete pronta ad accogliere e sostenere.
Le istituzioni hanno il dovere di esserci, di abbattere i muri dell'indifferenza e di offrire vie d'uscita accessibili a tutte e a tutti. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante presidio di civiltà sul nostro territorio.
Non sei sola. Il silenzio non è mai l'unica risposta.