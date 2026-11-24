(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - ROMA, SPARI CONTRO IL CORTEO DEL 25 APRILE. BARBERA (PRC): "BENE IL RICORSO
DELLA PROCURA. QUEI COLPI POTEVANO PROVOCARE DANNI IRREVERSIBILI"
"Bene il ricorso della Procura di Roma di impugnare la sentenza relativa
agli spari contro il corteo dell'ANPI del 25 aprile. Non si può ridurre a
una questione di semplici percosse una condotta che avrebbe potuto
provocare lesioni permanenti. Quei pallini hanno colpito anche il volto
delle persone: sarebbe bastato raggiungere un occhio per rischiare
conseguenze irreversibili".
Lo dichiara Giovanni Barbera, segretario della Federazione di Roma,
Castelli e Litoranea del Partito della Rifondazione Comunista e membro
della Direzione nazionale.
"Il punto non è soltanto quali conseguenze abbiano effettivamente prodotto
quei colpi, ma quali rischi abbiano fatto correre alle persone raggiunte.
La gravità di una condotta non può essere misurata esclusivamente sulla
fortuna di chi ne è stato vittima. È proprio per questo che riteniamo
importante la scelta della Procura di chiedere una nuova valutazione
giuridica dei fatti.
C'è poi un elemento che non può essere ignorato: tutto questo è avvenuto
durante il corteo del 25 aprile, una giornata che rappresenta la libertà
conquistata con la Resistenza e il diritto di manifestare in una Repubblica
democratica e antifascista.
Nel pieno rispetto dell'autonomia della magistratura, delle garanzie
dell'imputato e delle decisioni che saranno assunte nelle sedi competenti,
ribadiamo una posizione netta: non si può banalizzare la pericolosità di
colpi esplosi contro persone che partecipano a una manifestazione. La
libertà di manifestare deve poter essere esercitata senza mettere a rischio
la propria incolumità".