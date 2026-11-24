(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - Albano Laziale si prepara a vivere un periodo delle festività inedito e ricco di emozioni con la prima edizione di “Albano s’illumina – La magia del Natale”, la grande iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Ferrarini che dal 29 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 accompagnerà cittadini e visitatori in un calendario diffuso di eventi e iniziative pensate per tutte le generazioni.
Il cuore pulsante della manifestazione sarà Villa Doria, che finalmente torna ad essere l’epicentro della nostra comunità e che per la prima volta aprirà le sue porte trasformandosi in un vero e proprio Villaggio di Natale. Per oltre un mese, i viali e gli spazi del parco storico ospiteranno un percorso immersivo tra luminarie, casette in legno, mercatini artigianali, musica e un’area food & beverage dove riscoprire i sapori e le eccellenze della tradizione. Tra le attrazioni principali spiccano la pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico, pronta ad accogliere grandi e piccoli, il parco di luci e la Casa di Babbo Natale, un luogo incantato dedicato ai bambini dove incontrare Santa Claus, partecipare a laboratori didattici creativi e lasciarsi coinvolgere da attività di animazione. Il programma sarà inoltre arricchito da un ricco cartellone di spettacoli dal vivo, musica e concerti che scandiranno l’intero periodo natalizio. La luce di “Albano s’illumina” non si limiterà al parco: le installazioni luminose abbracceranno anche il centro storico e le frazioni di Pavona e Cecchina, creando un unico filo conduttore visivo ed emotivo pensato per favorire la socialità, incentivare le passeggiate e sostenere le attività commerciali locali durante tutto il periodo delle feste. Il commento del Sindaco Massimo Ferrarini: «Riportare la vera magia del Natale ad Albano era uno degli impegni che avevamo preso con i cittadini e oggi siamo orgogliosi di vederlo realizzato con questa prima edizione. Abbiamo voluto mettere la nostra città al centro, restituendo piena vita e centralità a un luogo simbolico e amato come Villa Doria. Questo progetto nasce con un obiettivo preciso: offrire alle famiglie spazi di qualità per il divertimento e l’aggregazione e, allo stesso tempo, dare nuova linfa al nostro tessuto commerciale. Vogliamo una città viva, accogliente e attrattiva, in cui tutta la comunità possa respirare lo spirito delle feste ma vogliamo soprattutto che Albano non sia più un luogo di passaggio ma che diventi una destinazione».