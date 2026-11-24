PRESIDENTE

📌 11 – Sala del Cavaliere – Incontro con il Vicepresidente del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo della Cina, Peng Qinghua

📌 17 – Veronafiere – Cerimonia di apertura della 43^ Assemblea ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, alla presenza del Presidente della Repubblica

AULA

📌 12.30 – Esame mozioni Giornata internazionale violenza contro le donne

📌 15 – Question time con i ministri Nordio, Roccella e Calderone

📌 16.15 – Dichiarazioni di voto sulla fiducia al Decreto scuola

📌 18 Votazione per appello nominale

📌 19 seguito esame Decreto scuola

COMMISSIONI

📌9.20_Ambiente_Audizioni sul DL “Campi Flegrei” (Associazione nazionale costruttori edili-ANCE, Dipartimento della protezione civile, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)-Osservatorio vesuviano, Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Campania e Molise)

📌10.30_David Rossi_Audizioni di persone informate sui fatti

📌12_Politiche Ue_Audizioni sugli appalti pubblici (12: CISL; 12.10: CGIL; 12.20: UIL)

📌13.30_Schengen_Audizione del prefetto Rosanna Rabuano, Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’interno

📌14_Esteri-Africa_Audizione dell’Istituto Affari Internazionali (IAI), sugli equilibri geopolitici in Medio Oriente

📌14_Affari sociali_Audizioni sull’istituzione del servizio civile per persone anziane attive (Associazione per i diritti degli anziani-ADA, Associazione per l’invecchiamento attivo-AUSER e Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà-ANTEAS)

📌14.15_Trasporti_Audizioni sul nuovo codice della strada (Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale-ASAPS, Movimento Diritti dei pedoni e Rete italiana mobilità equa-RIME, Associazione italiana familiari e vittime della strada-AIFVS, Associazione Lorenzo Guarnieri, Fondazione Luigi Guccione e Fondazione Michele Scarponi)

📌14.30_Affari sociali_Audizioni sulla riforma della medicina generale (14.30: Francesco Franceschi, Policlinico universitario Agostino Gemelli; 14.45: Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali-AGENAS)

📌14.45_Ambiente_Audizioni sul DL “Campi Flegrei” (Fulvio Maria Soccodato, Commissario straordinario per l’area dei Campi Flegrei e Fiorella Zabatta, Assessora protezione civile regione Campania)

📌15.15_Lavoro_Audizione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sulla contribuzione alla Fondazione Enasarco

🔵 15.30 presentazione, nell’ambito dell’Ufficio di presidenza dell’VIII Commissione (Ambiente), del rapporto annuale del 2026 “Stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie”.

🎥 Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/33013

ALTRO

📌11.45_Autorizzazioni_Seguito esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato, ai fini dell’eventuale intervento in giudizio della Camera dei deputati.

Seguito esame richiesta di deliberazione in materia d’insindacabilità.

EVENTI

📌 10.30 – Sala della Regina – Proiezione del film “Se domani non torno” di P. Randi. Saluto della vicepresidente Ascani, con Gino Cecchettin. Diretta webtv

📌 10.30 – Sala del Refettorio – Confesercenti: verso una proposta di legge che garantisca più servizi, più imprese, città più sicure e più ricche. Saluto del segretario di Presidenza Battistoni. Diretta webtv

📌 11 – Aula dei Gruppi – SustART. Sustainable art. Saluto del segretario di Presidenza Battistoni. Diretta webtv

📌 11 – Sala Matteotti – La tutela ambientale come strumento di prevenzione oncologica. Saluto del segretario di Presidenza Battistoni. Diretta webtv

📌 15 – Sala Matteotti – Educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Preveniamo la violenza di genere. Ascari.

📌 17.30 – Sala della Regina – Intelligenza artificiale e lavoro umano. Sostituzione o alleanza? Saluto del segretario di Presidenza Colucci. Diretta webtv

CONFERENZE

📌 11.30 – Fabio Rampelli. Fai luce sulle CIDP

📌 13 – Stefano Vaccari. Presentazione del libro di Patrizia Belloi “Nuove frontiere per il docente di sostegno”

📌 14.30 – Naike Gruppioni. Lotta al contrabbando

📌 16 – Daniela Morfino. Violenza domestica

📌 17.30 – Gian Antonio Girelli. Presentazione del romanzo di Anna Vinci: “La ragazza di Castelfranco: Tina Anselmi”

📌 19 – Arnaldo Lomuti. Redistribuire centralità. Perché il liberismo ha fallito