(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - Cari amici,
Vi comunichiamo i prossimi appuntamenti al Museo dei Brettii e degli Enotri:
– venerdi 27 novembre, alle ore 17.00, per la Rassegna LIBRINCOMUNE, Presentazione del Libro "Risorgimento e territori" di Prospero Francesco Mazza;
– sabato 28 novembre, alle ore 18.00, per la XXVII Stagione Concertistica Internazionale AUTUNNO MUSICALE, ospiteremo il concerto "Musiche senza confini", con Antonio Puglia al clarinetto e Mariano Meloni al pianoforte;
– martedi 1 dicembre, alle ore 17.30, per APERINCHIOSTRO D'AUTUNNO, reading dell'attrice Lara Chiellino tratto dal romanzo "Ogni cosa e nessuna" (Zona 42) di Nicoletta Vallorani, sulla figura di Medusa
Museo dei Brettii e degli Enotri
Complesso monumentale di S. Agostino
Salita S. Agostino, 3 – COSENZA –