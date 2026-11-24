(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
Domani martedì 24 novembre alle 15.30 Camilla Laureti relatrice sulle nuove misure a tutela del settore dell'agricoltura biologica dell'UE terrà una conferenza stampa.
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