All’Iss il convegno sulla gestione integrata, in primo piano il nuovo Piano Nazionale

Sono 33mila i casi di demenza prevenibili nelle prossime decadi se si agisce sugli 11 fattori di rischio principali per questa condizione. La stima eseguita dall’Istituto Superiore di Sanità è contenuta nell’aggiornamento del Piano Nazionale Demenze presentato lo scorso 21 settembre dal ministero della Salute che è in procinto di essere trasmesso alla Conferenza Unificata per l’approvazione. Dei vari aspetti del piano si è parlato durante Convegno nazionale “I Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze e la gestione integrata della demenza”, in programma il 23 e 24 novembre presso l’Istituto Superiore di Sanità.

Nell’ambito della prevenzione della demenza si è calcolato, sulle base delle evidenze scientifiche prodotte dalla Lancet Commission e dei dati dei sistemi di sorveglianza Passi e Passi d’Argento dell’Iss, che se si riuscisse a ridurre, a livello nazionale, la prevalenza di 11 fattori di rischio (bassa istruzione, deficit uditivo non trattato, ipertensione, alcool, obesità, fumo, depressione, isolamento sociale, inattività fisica, diabete, inquinamento atmosferico) nei prossimi 5 anni del 10% si potrebbero evitare nelle prossime decadi circa 33.000 casi di demenza. In sintesi “ridurre ad esempio dal 20% al 18% l’ipertensione nei prossimi 5 anni e così via per gli altri fattori di rischio significherebbe poter evitare un numero importante di casi di demenza nelle prossime decadi con un risparmio notevole per il SSN e per le famiglie – afferma Nicola Vanacore – responsabile dell’Osservatorio Demenze dell’ISS- le persone con disturbo neurocognitivo maggiore o minore ed i loro familiari e caregiver infatti rappresentano oggi circa il 10% della popolazione italiana”.

Le otto sessioni in cui è articolato il Convegno hanno offerto un’occasione di approfondimento e confronto tra istituzioni, associazioni, professionisti, ricercatori ed esperti su temi quali l’aggiornamento del Piano Nazionale delle Demenze, la disseminazione e implementazione della Linea guida “Diagnosi e il trattamento di demenza e Mild Cognitive Impairment (MCI)”, la questione della demenza nei migranti e i risultati del progetto ImmiDem, le strategie coordinate nazionali ed europee per la prevenzione, i modelli organizzativi relativi alla rete dei servizi e alla formazione del personale, le strategie di gestione dei farmaci nella demenza in una prospettiva di sanità pubblica, le evidenze sul continuum biologico del declino cognitivo, le strategie di informazione e sensibilizzazione per una cultura condivisa della demenza.

In particolare, l’azione sulla disseminazione ed implementazione della LG sulla demenza e MCI rappresenta un’esperienza unica nel panorama dell’applicazione delle policy in Italia. Nel corso del 2025 sono stati formati in corsi residenziali in ISS 148 professionisti di 19 regioni e Province Autonome (PA), successivamente nei primi tre mesi del 2026 sono stati organizzati tre webinar che hanno visto la partecipazione di 1143 professionisti socio-sanitari coinvolti nell’assistenza delle persone con demenza nei Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze – CDCD, centri diurni e strutture residenziali (RSA). Ad oggi sono ben 163 le strutture di tutte le Regioni e PA stanno implementando ben 52 raccomandazioni (pari al 32% delle 167 totali) della LG nella realtà assistenziale (50 CDCD, 34 CD, 79 RSA). Le raccomandazioni in corso di implementazione riguardano i temi del percorso di identificazione, diagnosi e supporto post diagnostico; modelli assistenziali e coordinamento delle cure; trattamenti farmacologici per i sintomi cognitivi; Interventi non farmacologici in persone con demenza o Mild Cognitive Impairment, sintomi non cognitivi, malattie intercorrenti e cure palliative. Il tema della disseminazione ed implementazione di una LG implica il “perseguire con delle strategie mirate e concrete l’appropriatezza degli interventi nel SSN pubblico con un beneficio clinico per i pazienti e anche con un risparmio importante di risorse economiche per il SSN” – sottolinea il Prof. Rocco Bellantone – presidente dell’ISS.